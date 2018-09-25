أول اجتماع رسمى لمجلس ادارة المقاصة .. الأحد

شريف عمر



يعقد مجلس ادارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، أول اجتماعاته الرسمية يوم الأحد المقبل، لتشكيل لجان الاستثمار، والمراجعة وغيرها بالشركة.



وبذلك تعقد الشركة أول اجتماع لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد منذ أكثر من 3 شهور نتيجة المنافسة الانتخابية بين محمد عبدالسلام وأشرف الضبع على رئاسة الشركة، والتى وصلت إلى ساحات القضاء.



ويضم مجلس إدارة مصر المقاصة كل من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى فى منصب العضو المنتدب، وكلا من أحمد سعد وعمرو بهاء فى منصب عضوى ذوى الخبرة، وكل من مصطفى فوزى ورفيق مطر وعونى عبدالعزيز كممثلين عن شركات السمسرة، وكل من عمرو الجناينى وياسر زعزع وعمرو مصطفى كممثلين عن أمناء الحفظ، بجانب محمد فريد ممثلاً لادارة البورصة.



وكان اللواء محمد عبدالسلام قد اكتسح السباق الانتخابي على مقعد رئاسة المقاصة بعدد أصوات 2 مليون صوت بنسبة 97.5%، مقابل نسبة ضئية للغاية لمنافسة أشرف الضبع.



وقالت مصادر لـ"المال" إن اجتماع الأحد القادم سيكون دورى للغاية، ولن يتم مناقشة أي أمور جوهرية فى إدارة الشركة، وسيتم مناقشة تشكيل اللجان المتنوعة لإدارة الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة.