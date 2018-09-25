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استثمار
وزيرة التضامن: تأثيث 15 ألف شقة جديدة لساكني المناطق الخطرة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 06:10 م
وزيرة التضامن و سكن كريم
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وزيرة التضامن و سكن كريم
المال- خاص:
عقدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا ضم ممثلي الجهات الشريكة ومنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، ومحافظة القاهرة، وصندوق تطوير العشوائيات، وصندوق تحيا مصر، وبنك ناصر الاجتماعي، والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجمعيات الأهلية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالتعاون مع القوات المسلحة وصندوق تحيا مصر لاستقبال سكان المناطق الخطرة، ومنها روضة السيدة زينب، والأسمرات 3، والمحروسة 1، والمحروسة 2، ومشروع أهالينا، والوحدات التي سيتم تخصيصها لسكان المناطق الخطرة هناك.
كما استعرض مسئولو محافظة القاهرة خطة تسكين المشروعات المختلفة بالمحافظة، كما تم استعراض الخريطة الزمنية لعملية التسكين ومراجعة توفر الخدمات والمرافق بالمناطق الجديدة؛ لضمان الاستقرار للأسر التي سيتم نقلها.
واستعرض مسئولو الإنتاج الحربى ما وصلت إليه المسابقة التي تم إطلاقها منذ عدة أشهر للوصول إلى أفضل التصميمات لضمان استغلال المساحات بأفضل الأثاث، وتحقيق أعلى معدلات استغلال كامل لمساحة الشقق.
وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم التحديات التي تواجه العمل في تجهيز المساكن الجديدة، والتي من أبرزها ضرورة الانتهاء من تجهيز هذه المساكن في مدة زمنية قصيرة بحيث يكون معظمها جاهزا للسكن في شهر أكتوبر، وهو يعد تضافرا لجهود الجمعيات الأهلية، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، حيث يقترب العدد من 15 ألف شقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت تقديم كامل الدعم للأسر التي سيتم نقلها من المناطق الخطرة في القاهرة وباقي المحافظات، كما وجه بالتأكد من وجود الخدمات المناسبة في هذه المناطق؛ لضمان الاستقرار لهذه الأسر في المناطق الجديدة.
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