وزيرة السياحة تتجول مع النجم الأمريكي ويلسون بشارع المعز

وزيرة السياحة تتجول مع النجم الأمريكي ويلسون

المال- خاص:



قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس، بجولة مع النجم الأمريكي العالمي اوين ويلسون في شارع المعز، وذلك في ضوء استثمار وزارة السياحة لزيارة الشخصيات العالمية إلى مصر.



وعرضت الوزيرة فكرة الحملة الترويجية الجديدة للوزارة‪People to People ، والتي تهدف الى تقديم مصر المليئة بالمبدعين في الفن والثقافة والموسيقى والعلوم والرياضة للعالم، وقالت إنها حرصت على اصطحابه في شارع المعز قلب القاهرة القديمة الذي يحكي صفحات من تاريخ مصر، ذلك المتحف المقترح الذي ينبض بالحياة ويمتلئ بالمصريين من زائرين وحرفيين وفنانين، كما يشهد العديد من الكرنفالات من الفنون الشعبية الي تجوب طرقاته.



وأشارت الوزيرة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠، وحملة الوزارة للترويج له تحت شعار GEM 2020، مشيرة إلى أنه سيشاهد في طريقه لزيارة أهرامات الجيزة الأعمال الجارية في موقع المتحف الذى سيكون أكبر متحف في العالم.



من ناحيته أشار ويلسون إلى أن هذه هى زيارته الأولى إلى مصر، وأنها فاقت كل توقعاته لما وجده من أمن وأمان وترحيب ودفء من المصريين، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة‪.



واختتمت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالنجم العالمي في مصر، ودعته للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر في الجونة عند سفره إلى هناك لحضور ختام مهرجان الجونة السينمائي يوم السبت القادم، وذلك بعد أن استمتع بمشاهدة عظمة الحضارة المصرية في الأقصر ومنطقة الأهرامات وشارع المعز.



جدير بالذكر أن أوين ويلسون هو كاتب ومنتج أمريكي، يتمتع بشهرة عالمية، حيث شارك بالعديد من اﻷفلام الهامة في السينما الامريكية منها فيلم "‪The Royal Tenenbaums" الذى رشح عنه لجائزة الأوسكار كأفضل كاتب نص سينمائى عام 2002