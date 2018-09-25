EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزيرة السياحة تتجول مع النجم الأمريكي ويلسون بشارع المعز
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 05:43 م
وزيرة السياحة تتجول مع النجم الأمريكي ويلسون
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزيرة السياحة تستقبل وفدا صينيا لمناقشة تنظيم رحلات مباشرة لمصر
بالورقة والقلم.. وزيرة السياحة ترسم لـ"المال" آليات الترويج الجديدة وملامح الإصلاح الهيكلي
وزيرة السياحة و"إعمار" تبحثان زيادة الاستثمارات في الساحل الشمالي
وزيرة السياحة تلتقي ملحقين عسكريين مرشحين للعمل بسفارات مصر بالخارج
وزيرة السياحة تتجول مع النجم الأمريكي ويلسون
المال- خاص:
قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس، بجولة مع النجم الأمريكي العالمي اوين ويلسون في شارع المعز، وذلك في ضوء استثمار وزارة السياحة لزيارة الشخصيات العالمية إلى مصر.
وعرضت الوزيرة فكرة الحملة الترويجية الجديدة للوزارةPeople to People ، والتي تهدف الى تقديم مصر المليئة بالمبدعين في الفن والثقافة والموسيقى والعلوم والرياضة للعالم، وقالت إنها حرصت على اصطحابه في شارع المعز قلب القاهرة القديمة الذي يحكي صفحات من تاريخ مصر، ذلك المتحف المقترح الذي ينبض بالحياة ويمتلئ بالمصريين من زائرين وحرفيين وفنانين، كما يشهد العديد من الكرنفالات من الفنون الشعبية الي تجوب طرقاته.
وأشارت الوزيرة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠، وحملة الوزارة للترويج له تحت شعار GEM 2020، مشيرة إلى أنه سيشاهد في طريقه لزيارة أهرامات الجيزة الأعمال الجارية في موقع المتحف الذى سيكون أكبر متحف في العالم.
من ناحيته أشار ويلسون إلى أن هذه هى زيارته الأولى إلى مصر، وأنها فاقت كل توقعاته لما وجده من أمن وأمان وترحيب ودفء من المصريين، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالنجم العالمي في مصر، ودعته للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر في الجونة عند سفره إلى هناك لحضور ختام مهرجان الجونة السينمائي يوم السبت القادم، وذلك بعد أن استمتع بمشاهدة عظمة الحضارة المصرية في الأقصر ومنطقة الأهرامات وشارع المعز.
جدير بالذكر أن أوين ويلسون هو كاتب ومنتج أمريكي، يتمتع بشهرة عالمية، حيث شارك بالعديد من اﻷفلام الهامة في السينما الامريكية منها فيلم "The Royal Tenenbaums" الذى رشح عنه لجائزة الأوسكار كأفضل كاتب نص سينمائى عام 2002
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا