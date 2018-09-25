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اتصالات وتكنولوجيا
إتش إم دي تطرح موديلا جديدا لنوكيا بالتقسيط مع فودافون
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 10:36 م
تامر الجمل
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"إتش إم دى" تتعاقد مع "قنوات" كوكيل لهواتفها محليا
تامر الجمل
محمود جمال- تصوير: وليد عبدالخالق
تعتزم شركة إتش إم دى مصر المالكة للعلامة التجارية "نوكيا" للهواتف المحمولة طرح جهاز جديد محليا بنظام التقسيط قريبا بالتعاون مع شركة فودافون مصر.
وقال تامر الجمل، مدير عام إتش إم دى، إن الشراكة المرتقبة تتضمن طرح جهاز مزودا بباقة من خدمات المكالمات الصوتية ونقل البيانات عبر الأنترنت "الإنترنت المحمول"، لافتا إلى أن عقد شراكات مع مشغلى المحمول من أهم الاستراتيجيات التسويقية التى تتبعها الشركة فى مصر.
وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"المال" على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الثلاثاء، أن أنظمة التقسيط هي الأكثر رواجا في الفترة الحالية نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك المصري.
وأوضح أنها طرحت منتجا شبيها مع شركة اتصالات في وقت سابق ولاقى نجاحا هائلا منوها إلى أنها تعاونت مع شبكة قنوات مطلع الشهر الجاري لوزيع منتجاتها بالإضافة إلى راية.
نوكيا
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