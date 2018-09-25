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استثمار
وزيرة: الصورة الكاملة لتداعيات أزمة الأسواق الناشئة على مصر ستظهر أول العام
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 04:30 م
هالة السعيد
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هالة السعيد
احمد عاشور
:
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ان الصورة الكاملة لتداعيات أزمة الأسواق الناشئة على الاقتصاد المصري ستظهر يناير المقبل، مشيرا أنه في هذا التوقيت سيتضح أن كانت الأزمة عابرة ام مستمرة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم، مضيفة أن القطاع المالي في مصر قادر على الصمود في الازمات كما أن مصر نجحت الفترة الماضية في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي .
واستبعدت السعيد ايضا ان يكون هناك اى تغير في موعد الطروحات الحكومية تأثرا بما تشهد الاسواق الناشئة الفترة الحالية خاصة ان السوق المحلي متعطش لأى طروحات جديدة .
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في تصريحات مؤخرا أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة أزمات الأسواق الناشئة، لكنه لفت إلى أن استمرار تلك الازمات لفترات طويلة سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.
وأدت أزمات الأسواق الناشئة، إلى ارتفاع معدلات الفائدة على طروحات الحكومة من الأذون وسندات الخزانة، مما أدى إلى إلغاء الطرح عدة مرات متتالية، فيما تدرس الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.
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