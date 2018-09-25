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طاقة
مزارع يحصل على قرض بقيمة 365 ألفًا لإنشاء محطة شمسية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 06:58 م
الطاقة الشمسية
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الطاقة الشمسية
عمر سالم
نجحت شركة RGS للطاقة الشمسية فى التدخل لدى البنك الزراعى المصرى للموافقة على تدبير قرض بـ365 ألف جنيه؛ بهدف تشغيل بير يعمل بالطاقة الشمسية لرى أرضة بقدرة 35 حصان، بتكلفة بلغت 525 ألف جنيه، بحسب المهندس محمد على إسماعيل رئيس الشركة.
وقال إسماعيل لـ"المـال" إن العميل قام بتسديد 30% مقدم للبنك الزراعى المصرى بواقع 160 ألف جنيه من أصل تكلفت المحطة، والباقى سيتم تسديدة خلال 5 سنوات بفائدة 10% ثابتة.
وأكد أن شركتة تفاوضت مع البنك الزراعى المصرى لمدة 8 أشهر بغرض إقناعه بتدبير قروض لصالح المزارعين لكى يتمكنوا من تمويل مشروعاتهم لكن ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات أبرز العوائق بالنسبة للمزارعين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعى على تدبير محفظة قروض بـ150 مليون جنيه بغرض تمويل إنشاء محطات طاقة شمسية تخدم المجال الزراعى.
وأوضح أن الشركة تمثل ضامن للعملاء لدى البنك لتدبير قروض لتمويل مشروعاتهم بشروط ميسرة.
وأكد رئيس الشركة أن RGS رصدت نحو 60 مليون جنيه بشكل ذاتى لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية فى المجال الزراعى والصناعى.
وأضاف أن الشركة ستمنح عملاءها تسهيلات فى الدفع تتضمن تسديد 50% مقدم تعاقد والباقى خلال عامين بدون فوائد.
وأكد أن الشركة تدرس زيادة فترة السداد لعملائها لتصل لـ36 شهرا بهدف جذب أكبر نسبة من العملاء الراغبين فى تمويل مشروعاتهم.
ولفت إلى أن السوق المحلية تشهد انتعاشا فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية خصوصا بمجال تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية فى ظل انطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
الطاقة الشمسية
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