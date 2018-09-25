القابضة للبتروكيماويات تعلن توريد 500 ألف طن ميثانول للسوق المحلية

محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات



عمر سالم



أعلنت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وشركة ميثانكس مصر توريد 500 ألف طن ميثانول إلى السوق المحلية.



وأوضحت الشركة أن التوريد يعد إنجازا وخطوة مهمة في الشراكة بين الشركتين وتنفيذا للخطة القومية للبتروكيماويات في مصر.



وأقامت الشركة احتفالية وحضرها كل من الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية جون فلورين، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكيميائى/ سعد هلال، والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر وعضوها المنتدب محمد شندي.



وقال سعد هلال إن هذه الشراكة مع شركة ميثانكس العالمية تعد أحد انجازات قطاع البترول التي تحققت من خلال تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لإحلال المنتج المحلي محل الواردات".



وأضاف أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا كبيرا لاتفاقية بيع وتسويق الميثانول في السوق المحلية لما تحققه هذه الاتفاقية من تلبية للاحتياجات المتزايدة للسوق من هذا المنتج فضلا عن تشجيع الصناعات المحلية القائمة علي إستخدام الميثانول كمدخل رئيسي في تصنيع العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة".



وقال محمد شندي إن بيع 500 طن من الميثانول محليًا من خلال شركة "إيكم" يُعد شهادة على الشراكة القوية بين شركتي إيكم وميثانكس".

وتابع: "والأهم من ذلك، هو أننا حققنا هذا النجاح بطريقة آمنة حيث تُعتبر السلامة بالنسبة لنا هي أُولى أولوياتنا، ونحن مُلتزمون بتقليل المخاطر خلال جميع مراحل نقل الميثانول وتوزيعه وتخزينه واستخدامه".



تُعد الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" هي المسوق الوحيد للميثانول المُنتج محليًا في مصر.



كما ان شركة ميثانكس مصر هي المُنتِج الوحيد للميثانول في مصر وأكبر مشروع كندي مشترك والذي تبلغ حصة شركة ميثانكس به نسبة 50% مع الشركاء من الحكومة المصرية: الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغازات بنسبة 12%؛ وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%؛ بالإضافة لحصة شركة الاستثمارات البترولية العربية بنسبة 17%.



يتم إنتاج الميثانول في مصنع الشركة المصمم بأحدث تكنولوجيا بمحافظة دمياط حيث يتم تصديره أو بيعه محليًا، كما يُعد الميثانول من إحدى مواد التغذية الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء ، وصناعة المواد البلاستيكية ، والفورمالدهايد.





