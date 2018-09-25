The Conversation: هكذا تتجنب مصر عدم المساواة والفصل المكاني في العاصمة الجديدة

العاصمة الاداريه



- على الرغم من أن الخطط تتضمن الإسكان المعقول إلا أن متوسط الأسعار بعيد أن المواطنين العاديين

- ارتفاع أسعار الأراضي قد يؤدي لخلق مجتمعات عشوائية على اطراف المدينة الجديدة من ذوي الدخل المنخفض

- دروس مستفادة من العاصمة البرازلية التي أنشات لتجسيد المساواة قبل أن يشوبها مظاهر التمييز وعدم المساواة



إعداد - سمر السيد:



نشر موقع "The conversation " مقالاً أمس عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر وتجربة بناء عدد من العواصم الجديدة علي مستوي العالم ومن ضمنها العاصمة البريازيلية برازيليا ، وأكد علي ضرورة خلق مجتمع متوازن ومتنوع وعادل فيها ، فضلاً عن الالتزام بمبادئ المدينة الشاملة التي يمكن لجميع المواطنين أن يجتمعوا ويتشاركون المدينة وفرصها معاً.



وقال المقال الذي جاء تحت عنون " مصر تبني عاصمة جديدة من البداية ..إليك كيف تتجنب عدم المساواة والفصل المكاني"، أن مصر تعتبر من أحد البلاد التي تبني عاصمة جديدة ؛ في ظل طموحات لنقل مبني مجلس النواب "البرلمان" من القاهرة إليها في وقت مبكر من صيف العام المقبل 2019 ، مشيراً إلي أن العاصمة الحالية "القاهرة " تعاني من الازدحام الشديد والاكتظاظ السكاني خاصةً وأن إجمالي من يعيشون في إقليم القاهرة الكبري يبلغ نحو 24 مليون فرد تقريباً وهي المشاكل التي تؤكد الحكومة المصرية أن العاصمة الجديدة ستحلها.



أضاف أن مصر منضمة إلى أكثر من 30 دولة أو دول إقليمية نقلت مقراتها إلى مدن جديدة تم تصميمها من البداية كالبرازيل وأستراليا وكازاخستان ونيجيريا ، مشيراً إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة تم بناؤها على موقع يقع على بعد 45 كم شرق القاهرة الكبرى وستشمل قصرًا رئاسيًا جديدًا وبرلمانًا جديدًا وبنك مركزي وحي أعمال ومطار ومتنزه كبير بجانب منطقة سكنية لـ 6.5 مليون شخص.



وتحدث عن أنه من المخطط للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر أن تتضمن مجموعة من الاستخدامات المختلفة للأراضي ؛ إذ تركز المرحلة الأولى على الحي الحكومي والمناطق السكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية الخضراء والنقل ، مشيرا الي انه على الرغم من أن الخطط تتضمن الإسكان المعقول أو في متناول اليد إلا أن متوسط الأسعار بعيد عن متناول العامل العام.



وأشار أنه لدى الحكومة سياسة للتحكم في سعر الأرض كل ستة أشهر، و إلي الآن ارتفع سعر الأرض فقط ، وبالتالي فإن هذا النهج لا يعتبر وسيلة فعالة لضمان أن السكن في العاصمة الجديدة يزال في متناول المواطنين المصريين أصحاب الدخل المنخفض ، كما أن هناك خطر حقيقي من أن المدينة الجديدة سوف تكرر الاتجاه التاريخي للفصل المكاني الذي ما زال يمكن ملاحظته في القاهرة اليوم.



ويتابع الكاتب في سياق حديثة عن العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً أنه كنتيجة لذلك ، ستبحث الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط عن السكن على أطراف العاصمة الجديدة مما سيؤدي إلى تطوير مستوطنات تم تخطيطهها بصورة فقيرة الأمر الذي سيدعم عدم المساواة الحضرية.



وأشار إلي أن الإثارة التي تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة وصورتها كمدينة نظيفة ومنظمة وذكية ومستدامة يجب ألا يلقي بظلاله علي أهمية الحاجة إلى مجتمع متوازن ومتنوع وعادل ، مؤكداً علي أنه يجب على مخططي العاصمة المصرية الجديدة أن ينظروا إلى تجربة برازيليا مع الالتزام بمبادئ المدينة الشاملة التي يمكن لجميع المواطنين أن يجتمعوا ويتشاركون المدينة وفرصها معاً.



وتابع متحدثاً عن تجارب العواصم الجديدة قائلاً أنها يمكن أن تحمل رموز للهوية الوطنية وأدوات للتنمية ، لذا فإن نجاحات هذه المشروعات العملاقة وفشلها كانت دائما موضوعات ذات جدل كبير ، وربما كان أشهر مثال على ذلك هو عاصمة البرازيل "برازيليا" التي صُممت لتجسيد المثل التقدمية والمساواة في عام 1950 لكن اليوم يشوب المدينة التمييز والفصل بين المناطق الحضرية وعدم المساواة.



ويتابع في سياق حديثة عن مدينة برازيليا التي أطلق عليها "المدينة المقسمة" ، قائلاً أن المنطقة الحضرية فيها لها مجالان فريدان هما الخطة التجريبية والتي تتضمن التصميم الحضري المعروف للمعماري البرازيلي لوسيو كوستا والمدن الفضائية التي حلت محل العديد من المستوطنات غير الرسمية التي بناها عمال التشييد الذين عملوا في الخطة التجريبية.



وأضاف أنه أقل من 10 ٪ من سكان برازيليا يقطنون في منطقة الخطة التجريبية التي تم تخطيطها بحرص لاستضافة الحكومة الفيدرالية وموظفيها المدنيين والنخب المثقفة ، مشيراً إلي أن المعماري كوستا كان يحلم بخلق مدينة عادلة يتم تمثيل المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمجتمع البرازيلي فيها .



وقال أن تم الفشل في تحقيق أو الارتقاء إلي الرؤية التي كان يطمح إليها "كوستا" ، الأمر الذي أجبر الأسر الفقيرة على الانتقال والخروج من منطقة الخطة التجريبية في وقت مبكر من أواخر العام 1950 ، وقد وضعت الحكومة خطط لإعادة توطينهم باستخدام قضايا بيئية وصحية مع إظهار القليل من الاهتمام لمن تأثروا .



وأضاف أنه على سبيل المثال بني سكان مستوطنة أموري ببيوتهم في موقع من أجل بحيرة بارانا الاصطناعية واضعين فى اعتبارهم أنهم سيحتاجون يومًا ما للانتقال والتحرك لكن بدلاً من أن يتم إعادة نقلهم من قبل الحكومة البرازيلية بطريقة عادلة ومنظّمة تم إجبار هؤلاء السكان إلى ترك ديارهم بعد تحذي دام أيام قليلة في الوقت الذي بدات البحيرة فيه الامتلاء وحتي هذا اليوم يمكن ملاحظة أدوات المطبخ والأدوات المنزلية الأخرى بين الأنقاض تحت البحيرة.



ويواصل حديثه عن تجربة مدينة برازيليا قائلاً أنه للانتقال إلي المدن الفضائية مثل سيلانديا ، يستغرق الأمر أكثر من ساعة ونصف من منطقة الخطة التجريبية بواسطة وسائل النقل العام كما أن الأسر ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة في العثور على عمل والمشاركة في الحياة المدنية ، مشيراً إلي أن المقترح المقدم من كوستا في عام 1987 لاستعراض الخطة التجريبية ليشمل أحياء سكنية ميسورة التكلفة لم يتم تسليمه.



كما كان هناك افتقار إلى إمكانية الوصول إلى البنية التحتية العامة و الأساسية وفصل وتمييز مكاني فرضته برامج إعادة التوطين و وتأثير لأسواق الوظائف والسكن الخاص الذين لا يزالون هم المحرك الرئيسي لعدم المساواة في المدينة.



