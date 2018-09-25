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بورصة وشركات
البورصة ترتفع 1.1% وتربح 7.2 مليار جنيه بالختام
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 04:02 م
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
ارتفاع البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي وسط مكاسب بلغت 7.2 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 791.9 مليار.
وأظهرت شاشات التداول صعود مؤشر "egx30" الرئيسي 1.1% ليصل إلى 14358.64 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39% عند 690.5 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 0.58 % ليسجل 1761.5 نقطة.
يذكر أن البورصة سجلت تراجعات جماعية فى جلسة الإثنين، وهبط مؤشرها الرئيسي 0.42% إلى 14200.68 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.02% إلى مستوى 687.8 نقطة.
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