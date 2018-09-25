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سيــارات
نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 05:01 م
نيسان
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نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
نيسان تستدعى 215 ألف سيارة بسبب تسريب فى زيت الفرامل
نيسان
شريف عيسى
قالت هيئة سلامة الطرق الأمريكية السريعة NHTSA إن شركة نيسان فى أمريكا الشمالية أعلنت عن حملة استدعاء لأربعة من موديلاتها من نيسان وإنفينيتي بإجمالى 215 ألفًا، و124 سيارة
وأوضحت NHTSA أن السبب وراء االاستدعاء هو تسرب زيت الفرامل إلى لوحة الدوائر الكهربائية، ما قد يؤدى إلى إمكانية نشوب حريق بتلك السيارات.
وقالت NHTSA فى تقرير صادر عنها إن الطرازات المشمولة بالإستدعاء هى إنفينيتى QX60، المنتجة فى عام 2017، ونيسان ماكسيما موديلات 2016، و2017، ونيسان مورانو المنتجة خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، علاوة عن نيسان باثفاندر موديلات 2017، و2018.
وحددت هيئة السلامة على الطرق الأمريكية السريعية موعد الخامس عشر من أكتوبر المقبل، موعدًا لبدء حملة الإستدعاء، عبر بدء وكلاء وموزعى نيسان بفحص رقم الشاسية على مشغل ABS، مع إستبداله عند الضرورة مجانًا.
وأشارت NHTSA إلى أنه فى حالة ترسب زيت الفرامل على لوحة الدوائر الكهربائيية فإن مصباح تحذير ABS سيظل مضاءً لمدة تتجاوز 10 ثوان بعد بدء تشغيل المحرك.
وتابعت : "وفى حال حدوث ذلك يُنصح بسرعة إيقاف السيارة وعدم قياداتها حتى يتم اصلاحها تجنبًا لنشوب حريق".
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