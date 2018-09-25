أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

عميل يرفع حصته في المصرية للمنتجعات بشراء 7.9 مليون سهم

المصرية للمنتجعات السياحية
المصرية للمنتجعات السياحية
المصرية للمنتجعات السياحية

مصطفى طلعت:

قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إن العميل جيهان عادل علي قد رفعت حصتها بالشركة من 2.54 إلى 3.29% عبر شراء 7.91 مليون سهم.

وذكرت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصفقة بلغت 13.21 مليون جنيه، منفذه عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة بمتوسط سعر بلغ 1.67 جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للمصرية للمنتجعات تحقيق خسائر قدرها 9.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 47.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2017.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا