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بورصة وشركات
عميل يرفع حصته في المصرية للمنتجعات بشراء 7.9 مليون سهم
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:41 م
المصرية للمنتجعات السياحية
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المصرية للمنتجعات السياحية
مصطفى طلعت:
قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إن العميل جيهان عادل علي قد رفعت حصتها بالشركة من 2.54 إلى 3.29% عبر شراء 7.91 مليون سهم.
وذكرت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصفقة بلغت 13.21 مليون جنيه، منفذه عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة بمتوسط سعر بلغ 1.67 جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للمصرية للمنتجعات تحقيق خسائر قدرها 9.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 47.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2017.
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