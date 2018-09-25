محمود جمال:



كشف تامر الجمل، مدير شركة "إتش إم دى مصر" المالكة للعلامة التجارية "نوكيا" للهواتف المحمولة، عن بيع 70 مليون هاتف عالميا خلال يناير الماضى، موضحا أن الشركة جاءت فى يوليو ضمن قائمة الـ 10 الكبار فى مبيعات الهواتف الذكية.



جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة اليوم بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها فى السوق المصرية "nokia 6.1 plus".



وأكد الجمل أن الدراسات السوقية التى أجرتها الشركة تشير إلى أن 60% من مستخدمى الهواتف يبحثون عن شكل التصميم الخارجى للجهاز، مقابل 65% يفضلون نظام تشغيل آمن ومتوافق مع التحديثات، و70% يهتمون بأداء المعالج.



وأضاف أن 65% من عملاء هواتف نوكيا أعمارهم تقل عن 35 سنة، لافتا إلى أن الشركة طرحت منذ مارس 2018 حتى الآن من 7 إلى 8 موديلات جديدة بفئات سعرية مختلفة.



