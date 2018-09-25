أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

نوكيا: 65% من عملاء الشركة تقل أعمارهم عن 35 سنة

نوكيا
نوكيا
أخبار متعلقة
small-img
Hmd تطلق تحديثا جديدا للعبة الحية على "نوكيا‎"
small-img
تعرف على أسعار هواتف نوكيا فى أبريل‎
small-img
فنلندا أنفقت مليار دولار لزيادة حصتها في نوكيا
small-img
نوكيا تراهن على الشباب فى استعادة أمجاد الماضى
small-img
شركة HMD العالمية تحتفل بمرور عام على احتضان هواتف نوكيا
نوكيا

محمود جمال:

كشف تامر الجمل، مدير شركة "إتش إم دى مصر" المالكة للعلامة التجارية "نوكيا" للهواتف المحمولة، عن بيع 70 مليون هاتف عالميا خلال يناير الماضى، موضحا أن الشركة جاءت فى يوليو ضمن قائمة الـ 10 الكبار فى مبيعات الهواتف الذكية.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة اليوم بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها فى السوق المصرية "nokia 6.1 plus".

وأكد الجمل أن الدراسات السوقية التى أجرتها الشركة تشير إلى أن 60% من مستخدمى الهواتف يبحثون عن شكل التصميم الخارجى للجهاز، مقابل 65% يفضلون نظام تشغيل آمن ومتوافق مع التحديثات، و70% يهتمون بأداء المعالج.

وأضاف أن 65% من عملاء هواتف نوكيا أعمارهم تقل عن 35 سنة، لافتا إلى أن الشركة طرحت منذ مارس 2018 حتى الآن من 7 إلى 8 موديلات جديدة بفئات سعرية مختلفة.

نوكيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا