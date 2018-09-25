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بورصة وشركات
أسعار الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:39 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد:
تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر صعودًا بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وجاءت الأسهم كالتالي أولا سهم "السعودية المصرية للاستثمار والتمويل" بسعر 44.31 جنيه، وسهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 9.96 جنيه، و وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر 11.48 جنيه، وأطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بسعر 9.45 جنيه واخيرًا الحديد والصلب المصرية بسعر 4.61 جنيه.
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