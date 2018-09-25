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بنـــوك
البنك الأهلى يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:09 م
هشام عكاشة مع رئيس الاكاديمية
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رئيس البنك الأهلى ورئيس الاكاديمية العربية
محمد سالم
وقع البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مذكرة تفاهم بهدف دعم وتمويل وبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين بهدف إقامة شركات ناشئة.
حضر التوقيع كلا من هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتورإسماعيل عبد الغفاررئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذة داليا البازنائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد السعيد رئيس مجموعة الأستثمارات وأمناء الأستثمار ومجموعة من قيادات البنك والأكاديمية.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه أن مذكرة التفاهم تسعى بشكل أساسى إلى تدعيم التعاون بين البنك الأهلى والأكاديمية في تمويل المشروعات الناشئة وبصفة خاصه في مجال التكنولوجيا وكذا مساندة القطاعات الداعمة لأنشطة ريادة الأعمال وتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة حيث تتنوع مجالات التعاون بين الجانبين في برامج الحاضنات ومسرعات النمو ودعم رواد الأعمال ومسابقات "رالى ريادة الأعمال"وكذا برنامج الخدمات غير التمويليه لتنمية الأعمال ، إضافة إلى برنامج ميكنة المدفوعات وكذا التعاون فى مجالات التدريب حيث تتيح المذكرة برامج تدريب صيفية بالأكاديمية وبرامج بناء القدرات في العلوم الإدارية مضيفا أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في اطار استمرار دعم البنك الاهلي المصري للدولة لبناء وتنمية وتمويل الشباب رواد المشروعات الصغيرة وأصحاب الأفكار الابتكارية والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 لتدعيم الابتكار وريادة الأعمال .
جانب من التوقيع
ومن جانبه افاد يحيى أبو الفتوح أن آلية تفعيل مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين البنك والأكاديمية لتيسير العمل ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر حيث سيتولى البنك تقديم الدعم اللازم لإقامة وتفعيل البرامج التدريبية الخاصه بدراسة الإستثمار وتمويل الشركات الناشئه ضمن برامج حاضنات الأعمال ومسرعات النمو بالأكاديمية ، إضافة الى قيام البنك بالترويج للبرامج المشتركة من خلال شبكة علاقاته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعيوموقعه الإلكترونى .
كما ستتولى الأكاديمية تعريف الطلبة بأهداف ذلك التعاون وذلك بالاستعانة بهيئة التدريس بالأكاديمية ومن خلال مركز ريادة الأعمال بها ، إضافة الى توفير أماكن التدريب وأماكن التوجيه والإرشاد وكافه اللوجيستيات وتوفير الاستشارات والدعم الفني اللازم لنمو الشركات لمدة تتراوح بين 6 الى 9 شهور للدورة الواحدة وكذا ترشيح رواد الأعمال من الخريجين من الأكاديمية من أصحاب الأفكار الإبداعيه أو الراغبين فى الحصول على خدمات تمويلية لإقامة مشروعاتهم الريادية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة .
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