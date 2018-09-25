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بورصة وشركات
نعيم توصي بشراء سهمي التجاري الدولي وجلوبال تيلكوم
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:04 م
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شعار البورصة المصرية معدل
أسماء السيد:
أوصت بحوث "نعيم" بشراء سهمين مدرجين بالبورصة المصرية وهما "التجاري الدولي" و"جلوبال تليكوم القابضة" .
وأوضحت في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن التجاري الدولي يستهدف 82.45 جنيه ثم 84 جنيها ناصحة بالشراء قرب 80 جنيها وحددت مستوى وقف الخسائر عند 79.25 جنيه، وأنهى السهم تداولاته بجلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1% عند 81.12 جنيه .
وحددت سعر 3.50 جنيه كمستهدف أول ثم 3.90 جنيه كمستهدف ثان ومستوى وقف الخسائر عند 3 جنيه، على أن يتم الشراء قرب 3.20 جنيه، وأغلق السهم بجلسة اليوم عند 3.28 جنيه بتراجع 3% .
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