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بنـــوك
بروتوكول تعاون بين بنك ABC ومؤسسة بهية لعلاج السرطان
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:57 م
محمد طه نائب رئيس بنك ABC
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رئيس مستشفى بهية
المال - خاص
وقعت مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بروتوكول تعاون مع بنك ABC لدعم المؤسسة والمساعدة في علاج مريضات سرطان الثدي
قال ماجد حمدى عضو مجلس إدارة بهية إن بنك ABC قام بمبادرة تقديم منحة الدعم المادى للمؤسسة نظرا لقناعته بأهمية الدور الذى تقوم به بهية فى الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن مثل تلك المشاركات المجتمعية للكيانات الاقتصادية الوطنية الكبرى هى إحدى الركائز التى يرتكز عليها المؤسسات الخيرية فى مصر لقيامها بالدور المنوط بها.
ومن جانبه اعرب محمد طه نائب الرئيس التنفيذى لبنك ABC عن سعادته بتقديم الدعم لمؤسسة بهية ايمانا منه بالدور الرائع الذي تقوم به المؤسسة فى الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى.
وطالب محمد طه كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم لموسسة بهية مشيراً إلى ان السيدة المصرية تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى المبكر من ثم جاءت المبادرة للمساهمة فى الكشف المبكر عن المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة "بهية" هي مؤسسة غير هادفة للربح، تعالج "بالمجان" السيدات اللاتي يعانين من سرطان الثدي إبتداء من الكشف المبكر ومرورًا بجميع مراحل العلاج من عمليات جراحية وعلاج كيماوي وإشعاعي وتأهيل نفسي وعلاج طبيعي وتغذية إكلينيكية وعلاج تلطيفي.
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