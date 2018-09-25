تنسيق عسكري روسي إسرائيلي لمواجهة إيران

عادل عبد الجواد:

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ظهر اليوم في كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة بتنسيق عسكري مستمر بين جيش الاحتلال والجيش الروسي.

وقال نتنياهو، خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل مغادرته، إن إسرائيل ستواصل العمل على منع توطيد إيران في سوريا"، وأعلن أن فريقا من قوات جيشه سيجتمع قريبا مع نظيره الروسي لمواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين لمنع إيران من سيطرتها في سوريا.





وأضاف نتنياهو، "خلال السنوات الثلاث الماضية نجحت إسرائيل في منع التعزيز العسكري الإيراني في سوريا ومنع محاولات نقل الأسلحة الفتاكة إلى إيران وحزب الله.

وفي الختام أفاد موقع "سيروجيم" العبري أنه تقرر أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمل في سوريا: وقال "مجلس الوزراء يوعز الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل ضد الحشد العسكري الإيراني في سوريا في الوقت الذي يواصل فيه التنسيق الأمني ​​مع روسيا"، وفقا لإعلان اللجنة الوزارية للأمن القومي في تل أبيب.