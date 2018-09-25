EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
تنسيق عسكري روسي إسرائيلي لمواجهة إيران
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:55 م
بنيامين نتنياهو
أخر الأخبار
بنيامين نتنياهو
عادل عبد الجواد:
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ظهر اليوم في كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة بتنسيق عسكري مستمر بين جيش الاحتلال والجيش الروسي.
وقال نتنياهو، خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل مغادرته، إن إسرائيل ستواصل العمل على منع توطيد إيران في سوريا"، وأعلن أن فريقا من قوات جيشه سيجتمع قريبا مع نظيره الروسي لمواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين لمنع إيران من سيطرتها في سوريا.
وأضاف نتنياهو، "خلال السنوات الثلاث الماضية نجحت إسرائيل في منع التعزيز العسكري الإيراني في سوريا ومنع محاولات نقل الأسلحة الفتاكة إلى إيران وحزب الله.
وفي الختام أفاد موقع "سيروجيم" العبري أنه تقرر أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمل في سوريا: وقال "مجلس الوزراء يوعز الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل ضد الحشد العسكري الإيراني في سوريا في الوقت الذي يواصل فيه التنسيق الأمني مع روسيا"، وفقا لإعلان اللجنة الوزارية للأمن القومي في تل أبيب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا