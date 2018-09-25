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بورصة وشركات
إتش سي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 14,8% بنهاية العام
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 03:20 م
معدل التضخم في المدن المصرية
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معدل التضخم في المدن المصرية
المال- خاص:
توقعت وحدة أبحاث بنك استثمار إتش سي وصول معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر إلى ديسمبر العام الحالي، وذلك بعدما تجاوزت معدلات التضخم الشهري لأغسطس الماضي توقعات بنك الاستثمار السابقة.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، إن معدلات تضخم أغسطس والتي جاءت عند 1.8% على أساس شهري، جاءت أعلى من توقعاتهم السابقة بالاستقرار عند 1%، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إن هذه الأرقام ليست ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13 ٪ (+/- 3 ٪).
يشار إلى أن وتيرة التضخم السنوي في مصر شهدت تسارعا في أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 14.2٪ في أغسطس مقارنة بـ 13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
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