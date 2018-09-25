مميش: رسوم موحدة للخدمات البحرية بالموانئ المصرية

الفريق مهاب مميش



نادية سلام



أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع والاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث إن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة، فهى جزء من الدولة المصرية.



وذلك ردا على انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، خلال اجتماع الفريق مميش الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وقد انفردت جريدة المال في 14 أغسطس الماضي، بنشر قرر تحالف أوشن ألايانس Ocean Alliance وقف أعماله فى ميناء شرق بورسعيد، نظراً لارتفاع الرسوم وتكاليف النقل عبر الميناء.



وقال الفريق مميش إنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط وتحقيق المصلحة العليا للدولة.



وأشار "مميش" إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في وضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، وذلك لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة من حولنا.



وأضاف الفريق مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة لجني حصاد النتائج خلال العامين المقبلين، خاصة بعد المشروعات التي شهدتها والعقود التي وقعت مؤخرا للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وقال الفريق مميش إن الرئيس أكد على ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري.



وأضاف أن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم، حيث تقع المنطقة في منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتي تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة في الأردن وطنجة في المغرب وجبل علي في الإمارات.







على جانب آخر، أعلن الفريق مميش إن 30 أكتوبر سيشهد تسليم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، للشركة البافارية الألمانية لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية والذي تم خلال الشهر الماضي، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.



وقال الفريق مميش إن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017\2018 أرباحاً بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه وحالياً نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية وإنهاء معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الانتهاء من الأنفاق في الاسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة.