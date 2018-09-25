تغطية طرح القاهرة للاستثمار 18.8 مرة مع نهاية الاكتتاب

مصطفى طلعت:



علمت "المال" أن إجمالى طلبات الشراء المقدمة فى الاكتتاب العام، لطرح أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة بلغت 273.7 مليون سهم؛ ما يعنى تغطية الطرح بنحو 18.8 مرة، وذلك مع نهاية فترة الاكتتاب المقرر لها جلسة اليوم الثلاثاء.



وتستهدف "القاهرة للاستثمار" بيع 14.5 مليون سهم فى الطرح العام، علما بأنه تم تغطية الطرح الخاص لعدد 192.7 مليون سهم للمؤسسات المالية ذات الملاءة بنسبة 10.36 مرة بسعر 6 جنيهات للسهم.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مطلع الشهر الجارى على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، بواقع 192.7 مليون سهم للطرح الخاص، و14.5 مليون سهم للطرح العام، ويتم فتح المجال لتلقى طلبات المشاركة فى الطرح فى الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالى.



وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.



وأعلنت شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل أن القيمة العادلة لسهم القاهرة بلغت 6.30 جنيه، فيما تم تقييم كامل أصول الشركة بنحو 3.499 مليار جنيه، بينما تسيطر شركة سوشيال امباكت على 85.33% من رأسمال الشركة، ويتعهد باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح فى صورة زيادة رأسمال بعد اتمام عملية الاكتتاب.



وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة ايرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه ، فيما بلغت الرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون جنيه، بينما حققت صافى ربح وصل الى 165.4 مليون جنيه.

