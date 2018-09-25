هل يجبر الفيفا اتحاد الكرة على فسخ عقد أجيرى

أجيري وغريب

على المصرى:



أزمة جديدة تنتظر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، الذى وصلته معلومات تفيد بأن التحقيقات فى قضية التلاعب فى المباريات بالدورى الإسبانى، والتى يعد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، أحد المتهمين فيها، قد يصدر فيها قرار خلال أيام.



وتعود وقائع القصة إلى موسم 2010-2011، حيث أتهم أجيرى "59 عامًا"، بالتلاعب بنتائج المباريات خلال قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، وبعض اللاعبين و38 شخصا آخرين في قضية تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة وليفانتي وريال سرقسطة بـ"الليجا" موسم 2010-2011، وقام المدعى العام الإسباني لمكافحة التلاعب بالتحقيق في فوز سرقسطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة وهذه النتيجة منحت فريق المدرب المكسيكي البقاء في الدوري.



وحصل لاعبو فريق ليفانتي على مبلغ 965 ألف يورو، للخسارة أمام سرقسطة، حيث قام مسئولو الأخير بتحويل الأموال لحسابات اللاعبين، والمسئولين وبينهم خافيير أجيري، والثنائي هيريرا وشابي، ثم سحبها لحسابه الخاص نقدا، وحولها إلى لاعبي ليفانتي حسب الادعاء.



وعلم أبو ريدة بتلك المعلومات، على هامش مشاركته فى حفل اختيار الأفضل، الذى إقامه الاتحاد الدولى "فيفا"، مساء أمس الإثنين، فى العاصمة البريطانية لندن، حيث أبلغه مسؤولو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، أن هناك إجراء صادمًا ينتظر مصر في حالة إدانة المدرب المكسيكي في القضية.



وطمأن مسؤولو اللجنة التنفيذية بالفيفا، رئيس الجبلاية، أن منتخب الفراعنة لن يتعرض لأي عقوبة تخص مشاركته في تصفيات البطولات القارية أو الدولية، ولكن سيتم إجباره على فسخ التعاقد مع أجيري.



ويجري المدعي العام الإسباني تحقيقات حاليًا، في إحدى قضايا التلاعب في نتائج المباريات، ويعد أجيري مدرب الفراعنة أحد المتهمين بها، ومن المتوقع صدور القرار خلال أيام، وفى حالة إدانة أجيري، يحق للجبلاية رفع شكوى إلى الاتحاد الدولي، لإجبار المدرب على رد الرواتب الشهرية التي حصل عليها منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة، حسبما أكد مسؤولى الفيفا لأبو ريدة.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة سوازيلاند يومى 12 و16 أكتوبر المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2019، علما بأن أجيرى افتتح حقبته فى تدريب الفراعنة، بالفوز على النيجر بسداسية نظيفة.