إتش سي: المركزي يبقي على أسعار الفائدة باجتماع الخميس

أسعار الفائدة

المال - خاص:



توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها القادم المقرر له الخميس المقبل، رغم ارتفاعات أسعار الفائدة عالميا.



وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلي ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، حيث إن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي.



وتابعت: نلاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو رغم استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهر ذات الفائدة 20٪ والذي بدأ في مايو الماضي.



وفي أوائل سبتمبر الجاري، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪ بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذى بدأ في مايو، ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي.



وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.



وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع البنك في مايو الماضي، والذي أقر فيه تثبيت المعدلات.

