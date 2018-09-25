السيارات الكهربائية الصينية

شريف عيسى:



ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية فى ألمانيا خلال أغسطس 23%، مسجلة 5888 وحدة، مقابل 57 ألفًا، و291 سيارة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى، لتستحوذ على 1.9% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.



تمكنت ألمانيا خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من هذا العام من تسليم 45 ألفًا، و422 سيارة كهربائية، بحسب الإحصاءات الصادرة بتقرير نشره موقع ev-sales.



وأشار التقرير إلى احتلال بى إم دابليو المرتبة الأولى فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالصين بحصة سوقية تصل إلى 18%، فيما جاءت فولكس فاجن فى المرتبة الثانية بحصة بلغت 16%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب سمارت بحصة سوقية 11%، فيما جاءت كيا بالمرتبة الرابعة بحصة 9%.



واحتلت رينو Zoe المرتبة الأولى فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا بألمانيا خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 3432 سيارة، بحصة سوقية 8%.



وحلت بى إم دبليو I3 فى المرتبة الثانية بعد أن استطاعت بيع 3283 وحدة، بحصة سوقية تقدر بـ 7% من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.



واستطاعت فولكس فاجن e-Golf اقتناص المركز الثالثة فى القائمة بعد أن سلمت 3140 سيارة، بحصة سوقية 7%، فيما سمارت Fortwo ED فى المركز الرابع بإجمالي 3054 وحدة، بحصة سوقية 7%.



أما المركز الخامس فجاء من نصيب كيا سول EV والتى تمكنت من بيع 2786 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس، بحصة سوقية 6%.



وتمكنت بى إم دبليو 225xe Active Tourer من حصد المركز السادس فى القائمة بإجمالى 2772 سيارة، بحصة سوقية 6%، وجاءت فولكس فاجن باسات GTE فى المركز السابع بعد أن سلمت 2024 سيارة بحصة سوقية 4%.



أما المركز الثامن فى القائمة فحصدته فولكس فاجن GTE، والتى باعت على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 1920 بحصة سوقية 4%.



اقتنصت سمارت forfour ED المركز التاسع في القائمة بمبيعات إجمالية بلغت 1854 سيارة، بحصة سوقية 4%، أما المركز العاشر فحصدت مرسيدس E350e، بإجمالى مبيعات 1586 سيارة، بحصة سوقية 3%.



ويوضح الشكل التفاعلى التالى الحصص السوقية لأعلى 10 موديلات كهربائية مبيعًا بسوق السيارات الألمانى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس: