مصر تراهن على طرح سندات الساموراى أو الباندا لجذب الاموال من أسيا

محمد معيط وزير المالية



خالد بدر الدين



رفعت الحكومة المصرية احتمال إصدار سندات الساموراى أو الباندا لجذب استثمارات جديدة من اليابان والصين خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه وزارة المالية للقيام بجولة فى دول آسيا منها ماليزيا وسنغافورة وكوريا وربما تكون اليابان أول بلد وبعدها الصين.



وأعلن محمد معيط وزير المالية، أن المحللين أبلغوه بأن هناك فرصا ضخمة فى الأسواق الآسيوية وأن العديد من الصناديق هناك مستعدة للاستثمار فى مصر ولذلك ستقوم الوزارة بجولة فى هذه الدول لترويج السندات المصرية وتعريف المستثمرين هناك ببرنامج الإصلاحات الذى تنفذه الحكومة.



وذكرت وكالة بلومبرج فى مقابلة مع وزير المالية أن مصر تتفاوض مع شركة يوروكلير لتسوية صفقات ديونها المحلية والاستعداد لغزو دول آسيوية هذا العام كجزء من خطة تستهدف اجتذاب المزيد من المستثمرين وتقليص تكاليف القروض.