بلومبرج: مصر تتفاوض مع يوروكلير لتسوية معاملات ديونها المحلية

محمد معيط



خالد بدر الدين



أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الحكومة المصرية تتفاوض مع شركة يوروكلير للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقرا لها لتسوية صفقات الديون المحلية دون أن توضح كيفية تنفيذ هذه التسوية.



وأكد محمد معيط وزير المالية فى مقابلة مع وكالة بلومبرج إن هناك محادثات مستمرة مع شركة يوروكلير لإنهاء هذه التسوية بأسرع ما يمكن لأن هذه الخطوة مفيدة جدا للحكومة ومن المتوقع اجتذاب المزيد من المستثمرين الدوليين لسوق الديون المصرية.



وتعتزم الحكومة بيع سندات بحوالى 5 مليارات دولار لمستثمرين أجانب خلال الشهور القليلة القادمة بعد أن باعت سندات مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار منذ أن أصدرت قرارا بتعويم الجنيه ورفعت أسعار الفائدة و خفضت الدعم منذ نوفمبر 2016.



ولفتت الوكالة إلى ان شركة يوروكلير ستساعد المستثمرين الاجانب على الدخول إلى أسواق الدين المحلية في مصر، دون الاضطرار إلى التعامل مع البنوك المحلية لشراء الجنيه.

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات الفوائد وأقساط الديون المستحقة على الحكومة للعام المالي الحالي إلى نحو 950 مليار جنيه، وفق تقديرا لبعض بنوك الاستثمار المحلية، مقابل 817 مليار تتوقعها وزارة المالية، فيما لا تتجاوز الإيرادات المتوفع تحقيقها حتى نهاية العام حاجز 989 مليار جنيه .



واضطرت مصر على مدار الأيام القليلة الماضية إلى إلغاء عدة عطاءات لاذون وسندات محلية بسبب طلب فوائد مرتفعة من المستثمرين والبنوك.