أسعار التقاوى لأهم 8 محاصيل شتوية

شراء القمح 111



القمح والفول والعدس والبرسيم



الصاوى أحمد



بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استعدادها للموسم الشتوي ممثلة فى 27 مديرية زراعية خطة عاجلة لزراعات المحصول الشتوى، خاصة القمح والفول البلدى والعدس من خلال طرح أصناف جديدة مبكرة النضج تمتاز بإنتاجيتها العالية وتقاوم الأمراض المختلفة، لسد الفجوة والحد من الاستيراد واستبعاد الأصناف ضعيفة الإنتاج.



وكشف تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى حصلت "المال " على نسخة منه، أنه تم البدء فى توزيع تقاوى 8 محاصيل شتوية، بجميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والمنافذ التابعة للجمعيات التعاونية والزراعية والإرشاد الزراعى بجميع المحافظات بسعر مخفض، وذلك بعد تحديد الأسعار منها تقاوى القمح 230 جنيها لشيكارة وزن 30 كيلو جراما، والفول البلدى 460 جنيها، وزن 35 كيلو جراما.



وكشف "التقرير" أنه تم توفير تقاوى الشعير بسعر 200جنيه للعبوة وزن 30 كيلو جراما، والبرسيم المصري تم توفيره بسعر 320 جنيها للعبوة 10 كيلو والحبة السوداء (جيزة أحمر -جيزة 20 ) بـ160 جنيها للعبوة الكيلو جرام ،والبسلة 250 جنيها للعبوة 250 جنيها والفاصوليا بـ300جنيه للعبوة 10 كيلو والعدس جيزة 51 بسعر 400جنيه للوزن 20 كيلو.



و قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابع لقطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات "المال " إن الوزارة استعدت مسبقا للزراعات الشتوية بتوفير جميع التقاوى.







