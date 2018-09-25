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اقتصاد وأسواق
سوركوش: اتفاق باريس للمناخ خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:24 م
السفير إيفان سوركوش
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السفير إيفان سوركوش
سمر السيد:
أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير إيفان سوركوش، على أهمية اتفاق باريس للمناخ الذي يمثل خطوة أساسية على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة، جنبا إلى جنب مع جدول أعمال التنمية المستدامة العالمي 2030، فكلاهما لديه القدرة على تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي نحتاجه للحفاظ على مستقبلنا المشترك ومستقبل كوكبنا.
وأشار ساركوش في كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لأسبوع المناخ، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر المانحين في مجال دعم مكافحة التغيرات المناخية في العالم، ففي عام 2016 وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي قدموا ما يصل إلى 20.2 مليار يورو لدعم العمل المناخي في الدول الشريكة.
ونوّه إلى أن "أسبوع المناخ" هو جزء من مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الأوروبي تستهدف رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر "بأسبوع المناخ" في الفترة ما بين 24 إلى 30 سبتمبر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي في مصر يستهدف الشباب في أسبوع المناخ هذا العام؛ من أجل نشر الوعي بالقضايا البيئية بينهم، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تتعلق بالمناخ مثل فعالية تنظيف الشاطئ بالإسكندرية والتي عقدت منتصف سبتمبر الجاري.
وقد نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر صباح اليوم الثلاثاء، المؤتمر الافتتاحي لأسبوع المناخ بالتعاون مع وزارة البيئة، وبحضور رئيس الوفد السفير إيفان سوركوش ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
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