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اقتصاد وأسواق
أسعار الفاكهة والخضار بالأسواق.. الثلاثاء
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:16 م
خضروات
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خضروات
التين يتراجع 2 جنيه
الصاوى أحمد
انخفضت أسعار التين -اليوم –بنحو 2 جنيه لتسجل 10 جنيهات بدلا من 12 -أمس –طبقا لمتوسط الأسعار المتداولة اليوم في بورصة الأسواق طبقا لتجار.
واستقر سعر كل من الرمان متروحا بين 5 إلى 7.5 والجوافة 5 جنيهات والبرتقال (أبو صرة) 7.5 جنيه، المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50.
وأوضحوا أن سعر البلح الرملى الأصفر 5 والأحمر 8 جنيهات و"البارحي " من 20 إلي 25 جنيهات والتفاح 25 ، العنب 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً.
وفيما يتعلق بأسعار الطماطم فقد تراوحت بين 8 إلي 10 جنيهات -حسب الجودة والفاصوليا من 12 إلي 15 جنيها والبطاطس 8 والخيار من 6 إلى 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات.
واستقر سعر الكوسة متراوحا بين 6 إلى 10 جنيهات، الباذنجان الرومى ارتفع 5جنيهات الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومى من 6 إلي 8 جنيهات البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيه ونص للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه.
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