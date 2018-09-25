أسعار الفاكهة والخضار بالأسواق.. الثلاثاء

خضروات



التين يتراجع 2 جنيه



الصاوى أحمد



انخفضت أسعار التين -اليوم –بنحو 2 جنيه لتسجل 10 جنيهات بدلا من 12 -أمس –طبقا لمتوسط الأسعار المتداولة اليوم في بورصة الأسواق طبقا لتجار.



واستقر سعر كل من الرمان متروحا بين 5 إلى 7.5 والجوافة 5 جنيهات والبرتقال (أبو صرة) 7.5 جنيه، المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50.



وأوضحوا أن سعر البلح الرملى الأصفر 5 والأحمر 8 جنيهات و"البارحي " من 20 إلي 25 جنيهات والتفاح 25 ، العنب 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً.



وفيما يتعلق بأسعار الطماطم فقد تراوحت بين 8 إلي 10 جنيهات -حسب الجودة والفاصوليا من 12 إلي 15 جنيها والبطاطس 8 والخيار من 6 إلى 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات.



واستقر سعر الكوسة متراوحا بين 6 إلى 10 جنيهات، الباذنجان الرومى ارتفع 5جنيهات الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومى من 6 إلي 8 جنيهات البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيه ونص للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه.









