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اتصالات وتكنولوجيا
تعرف على المزايا التى تقدمها أوبر لسائقيها
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:11 م
تاكسى أوبر
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تاكسى أوبر
سمية كمال
تقدم شركة أوبر لطلب السيارات أونلاين العديد من المزايا لاجتذاب السائقين، وتوفر فرص عمل الى 150 ألف سائق من ( الرجال والسيدات) الذين يستخدمون تطبيق أوبر لزيادة دخلهم.
كما تعمل باستمرار على دعمهم وتوفير ظروف ملائمة لهم، وذلك عبر التطوير المستمر لتكنولوجيا أوبر وعقد شراكات مختلفة مع العديد من الشركات والمؤسسات لجعل تجربتهم في أوبر سلسة ومرنة.
1- سلامة السائق هى الأولوية للشركة، لذلك تعاونت أوبر مع أكسا ""AXA لإمداد السائقين بتأمين على السيارة، وحماية السائقين من التكاليف المادية للحوادث، بما في ذلك المصاريف الطبية أو فرص الأرباح المفقودة عند وقوع حادثة أثناء القيادة على تطبيق أوبر.
2- للتغلب عليالظروف الاقتصادية وشروط الإقراض الصعبة، تعاونت أوبر مع عدة شركات مثل "value" و "ناسيتا" أوتوكير لتسهيل امتلاك السائقين لسياراتهم، والهدف من هذه البرامج هو تسهيل عمل المتقدمين للعمل في أوبر وتسهيل عملية التمويل. فبرنامج التأجير التمويلي التابع لناسيتا يمنح السائقين الفرصة لتملك السيارة فى خلال ٣٦ شهراً، وذلك بعد سداد ال ٣٠٪ المتبقية من قيمة السيارة. كذلك يمنح البرنامج تأميناً كاملاً من شركة أكسا AXA و دعم على مدار الساعة من ١٥ فرع لـ ناسيتا أوتوكير فى القاهرة والإسكندرية.
3- يمكن للسائقين الآن أن يحددوا وجهتهم الشخصية وموعد الوصول المرغوب به، بحيث يستطيعون انتقاء رحلة على التطبيق تكون فى نفس خط سيرهم، وهو ما يضمن لهم مزيداً من المرونة.
كذلك يمكن السائقين معرفة إذا كانت مدة الرحلة ٦٠ دقيقة أو أكثر، وبالتالى يمتلكون المعلومات التى تساعدهم على العمل وفقاً لظروفهم وليس العكس.
يمكن أيضاً أن يقوم السائقون بمشاركة وجهة وحالة الرحلة مع الأصدقاء والعائلة، وبالتالى يكون المقربون منهم على علم دائماً بمكانهم. يمكن للسائق أن يبدأ أو يوقف مشاركته لحالة الرحلة فى أى وقت.
يذكر أن أوبر تأخذ فى الاعتبار آراء السائقين ومخاوفهم وتقدم لهم دعم مستمر من خلال التطبيق، ومركز دعم الشركاء السائقين، كما يقدم المركز جلسات تدريب يومية للسائقين الجدد عن كيفية الانضمام لمنصة أوبر.
كما أننا استثمرنا في فريق الاستجابة للحوادث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع خبراء مخصصين للرد على أي حوادث السائقين أو حوادث تم الإبلاغ عنها لأوبر.
يتضمن هذا الفريق موظفين سابقين في مجال تنفيذ القانون يعملون مباشرة مع الشرطة المحلية للمساعدة في تحقيقاتهم.
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