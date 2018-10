هشام عرفات: النقل البحرى يشكل العمود الفقرى للتجارة الدولية

هشام عرفات 88



افتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فاعليات الاحتفال باليوم البحري العالمي الذى تم تنظيمه بميناء الاسكندرية.



وأكد عرفات خلال مشاركته على أهمية النقل البحريالبحري،لافتا الى أنه يشكل العمود الفقري للتجارة الدولية حيث يتم نقل حوالي 90% من البضائع بحراً. لذا يعتمد الناس في مختلف الأنحاء على السفن لنقل البضائع والوقود والسلع الغذائية ؛ ومن هنا فإن تطوير النقل البحري من كافة جوانبه من شأنه أن يؤدي بنا إلى المستقبل الأفضل الذي نأمل فيه.



وأضاف عرفات خلال كلمتة في الاحتفال باليوم البحري العالمي، أن الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه هو تحقيق مستقبل أفضل وهو أيضاً المحور الذي يقوم عليه مفهوم التنمية المستدامة وهي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.



وأشار الى أن هذا الحدث البحري الهام الذي يعد من أهم الأحداث التي تحتفل بها جمهورية مصر العربية سنوياً في نفس الموعد مضيفا أن شعار المنظمة البحرية الدولية لهذا العام هو" IMO 70- تراثنا- نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل " IMO 70- Our heritage- Better Shipping for Better Future



وأوضح عرفات، أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالنقل البحري وهو يحتل قسماً كبيراً في رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.



يذكر، أن اليوم البحري العالمي هو مناسبة سنوية اطلقها المنظمة البحرية الدولية IMO في 17 مارس 1978 والهدف منه هو القاء الضوء على اهمية السلامة والانت البحريين والبيئة البحرية وفي كل عام يقع اختيار المنظمة على شعار لهذا اليوم تقرة الدول الاعضاء بمجلس المنظمة البحرية الدولية.



وهذا العام ومناسبة مرور 70 عاما على إقرار اتفاقية المنظمة البحرية الدولية فقد وقع الاختيار على شعار " 70 IMO تراثنا نقل بحرى أفضل لمستقبل افضل.