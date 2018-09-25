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البيئة: مصر تستضيف مؤتمرا عن التنوع البيولوجي نوفمبر المقبل
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:46 م
ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
أخر الأخبار
ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
سمر السيد:
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن مصر ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل مؤتمرا عن التنوع البيولوجي.
وأضافت في كلمتها في فعاليات المؤتمر الافتتاحي "الأسبوع المناخ"، أن تغير المناخ يؤثر علي الأرض والشعب المرجانية، مشيرة إلي أنه لم يتم التوصل لكامل البنود المالية المتفق عليها في اتفاق باريس والبالغة قيمتها ١٠٠ مليار دولار نتيجة شُح الموارد المالية.
ووجهت رسالة لدول الاتحاد الأوروبي ولشركاء التنمية وغيرهم لدعم تحقيق التنمية المستدامة محليا ووطنيا مشددة علي أهمية تكاتف الجهود والمشروعات المنفذة في هذا الإطار.
وأكدت أهمية النظر للأجيال القادمة في سياق التصدي للتغيرات المناخية، لافتة إلي أن الوزارة بدأت في هذا الإطار علي مبادرة مع الجامعات لنشر الوعي من خلال تركيز مشروعات تخرج الطلبة علي تلك القضية.
ومن المقرر تمويل مشروعات أيضا في هذا الإطار وستقوم الوزارة وبدعم من المنظمات الدولية بتوصيل أصوات الشباب.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حول العالم يحتفل في الفترة ما بين 24 إلى 30 سبتمبر بأسبوع دبلوماسية المناخ، والذي يهدف إلى نشر الوعي بالقضايا المناخية بين الأوساط المختلفة.
وفي مصر، يعقد الاتحاد الأوروبي عددا من الفعاليات لرفع الوعي بشأن قضايا التغير المناخي ولعرض نتائج التعاون مع مصر في مجال المناخ والبيئة.
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