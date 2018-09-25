رسميا.. مودرن موتورز تبدأ مبيعات إنفينيتي فى مصر









































شريف عيسى:بدأت مودرن موتورز، وكلاء سيارات نيسان وإنفينيتي فى مصر، عمليات بيع طرازات العلامة اليابانية الفاخرة رسميًا عبر طراز Q30.وقال مصدر مسئول بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إن مودرن موتورز تمكنت من قرابة 4 أشهر من الاستحواذ على حق بيع طرازات إنفينيتي، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة فى مصر، ونتيجة للاضطرابات التي يعانيها سوق السيارات فى مصر قررت مدورن موتورز تأجيل طرح طرازاتها لحين تعافي السوق.وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية جريت العديد من المفاوضات بين مودرن موتورز والشركة اليابانية العالمية لبدء تقديم السيارات فى السوق المحلية، والمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته غدًا الأربعاء، وحتى 30 سبتمبر.وتابع: إلا أن ضيق الوقت ورغبة الشركة الأم فى تقديم طرازات ملائمة للسوق المحلية تسبب فى عدم المشاركة فى المعرض، خاصة أن المفاوضات نتج عنها تقديم سيارة واحدة فقط وهى Q30، موضحًا أن الوكيل يقوم حاليا بقياس مدى تقبل السوق للعلامة التجارية الجديدة.وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة تقديم طرازات جديدة من العلامة التجارية الفاخرة خاصة مع تعدد الموديلات والمحركات التى توفرها الشركة الأم لوكلائها حول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن إنفينيتي Q30 تتوافر عبر فئة واحدة فقط بمحرك سعة 1.6 لتر تيربو، بقوة 156 حصانا.وتعد إنفينيتي ثانى علامة تجارية يابانية فاخرة تقدم للسوق المحلية، إذ شهد الربع الثانى من العام الجارى قيام شركة تويوتا إيجيبت تطرح طرازين من لكزس الفاخرة للسوق المحلية وهما LS، LX.وكان حازم صلاح، مدير تسويق مودرن موتورز، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ "المال" عن إعتماد مجموعة نيسان موتورز العالمية شركته وكيلاً حصرياً لسيارات إنفينيتى بمنحها أحقية استيراد، وتوزيع طرازاتها بالسوق، موضحا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة مع المجموعة اليابانية فى ظل المنافسة مع الشركات المحلية المتقدمة للاستحواذ على وكالتها إنفينيتي.أكد أن شركتة تعمل على تأسيس إدارة مستقلة للبدء فى تنفيذ الخطط التوسعية والتسويقية لإنفينيتى، خلال الفترة الحالية، متوقعا الإعلان عن الخطط المرتقبة للعلامة اليابانية خلال سبتمبر المقبل.وفى سياق متصل، يحتل طراز Q30 المركز الخامس فى قائمة الموديلات الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية إنفينيتي خلال 2017، بعد أن تمكنت من بيع 19 ألفًا، و810 سيارة، بمعدل نمو عن 2016 بلغ 275.5%، بحسب الإحصاءات الصادرة عن موقع فوكس 2 موف الأمريكى لأبحاث سوق السيارات.وتأسست شركة إنفينيتي الفاخرة التابعة مجموعة نيسان اليابانية فى عام 1989 فى هونج كونج، وتمتلك الشركة منشآت صناعية فى عدد من الدول مثل اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك والصين، وتمكنت إنفينيتي من بيع 238 ألف سيارة خلال العام الماضى، بزيادة تمثل 4.7%.