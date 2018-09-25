صور| عز العرب تستعد لطرح أستون مارتن DBS محليًا نوفمبر المقبل

أحمد عوض:



قال محمد فاخوري، مدير عام أستون مارتن، بمجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء سيارت فولفو، وبروتون، و سيتروين، وأستون مارتن، إن المجموعة تستعد لطرح طراز أستون مارتن "DBS" محليًا خلال نوفمبر المقبل.



وتأتى "DBS" في السوق المحلية بمحرك 12 سلندر بسعة 5.2 لتر، بقوة قدرها 720 حصانا وعزم أقصى للدوران 900 نيوتن، بما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.4 ثانية.



وأكد فاخوري لـ"المال"، أن المجموعة تراهن على طرح الطرازات الجديدة من العلامة الإنجليزية لزيادة المبيعات، متوقعًا أن يشهد أداء أستون مارتن ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 60 و70% خاصة بعد إطلاق "فانتاج" الجديدة بالسوق المحلية.



وأضاف أن أداء العلامة الإنجليزية سيشهد انطلاقة قوية بالسوق خلال 2019؛ خاصًة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على العلامات أوروبية المنشأ، التي ستساهم في تخفيض التكلفة ااستيرادية لسيارات أستون مارتن الفاخرة.



ووفق اتفاقية الشراكة اﻷوروبية؛ فإن السيارات المستوردة من دول الاتحاد اﻷوروربي ستعفى من تحصيل الرسوم الجمركية بالكامل بحلول 2019.



وأشار فاخوري إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة على الطراز الواحد من أستون مارتن "فانتاج" الفاخرة التي تباع بسعر 5.4 مليون جنيه، تقدر بحوالى 2 مليون و580 ألف جنيه؛ متوقعًا إنخفاض أسعارها إلى 3.2 مليون بعد الغاء الجمارك خلال العام المقبل.



وكانت عز العرب للسيارات طرحت "فانتاج" الجديدة، بمحرك سعة 4000 سي سي توين تيربو، بقوة 510 "حصان"، وعزم دوران 6 نيوتن/ متر، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر فى الساعة فى غضون 3.6 ثانية.



وجدير بالذكر أن أستون مارتن العالمية تمكنت من بيع ما يقرب من 5111 وحدة خلال العام الماضى.