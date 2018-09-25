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سيـــاســة
وفد برلماني يناقش عمل خط طيران مباشر بين مصر وأيرلندا
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:52 م
رئيس الحكومة في البرلمان
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رئيس الحكومة في البرلمان
ياسمين فواز:
كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مشاركته ضمن وفد البرلمان المصري برئاسة د علي عبدالعال أثناء مقابلته رئيس جمهورية أيرلندا مايكل دي هجنز.
وأضاف عابد أن المقابلة تناولت عمل خط طيران مباشر مصر للطيران للسياحة الأيرلندية وضخ استثمارات، خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والصناعة.
وكان وفد برلمانى توجه أمس الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلمانى إلى أيرلندا، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندى.
وتأتى هذه الزيارة فى ضوء ما تشهده العلاقات المصرية - الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومى والبرلمانى، والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، خاصة على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب فى البلدين.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين فى أيرلندا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
مجلس النواب
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