موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات اليوم

موانئ بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 7 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وتنتظر على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، وتنتظر على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.



وتتولى إدارة الموانئ تسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.