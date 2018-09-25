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استثمار
الاتحاد الأوروبى: 700 مليون يورو منح لتمويل مشروعات مناخية فى مصر
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 01:06 م
إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر
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إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر
الاتحاد ملتزم بدعم القاهرة لمواجهة تغيرات المناخ
سمر السيد
أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير إيفان سوركوش، التزام الاتحاد بدعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لأسبوع المناخ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات جارية فى مصر متعلقة بالمناخ بما يصل إلى 700 مليون يورو كمنح.
وأضاف أن تلك المشروعات تدعم الشركات والمصانع على تقليل تلوث الهواء والماء الناتج عن عملها، كما أنها تدعم السلطات المحلية في المحافظات المختلفة في الحماية المستدامة للبيئة من خلال برامج إدارة المخلفات الصلبة.
واشار الي ان الاتحاد الأوروبي شارك أيضًا في تمويل أكبرمزرعة رياح في إفريقيا في خليج الزيت في مصر بمنحة قدرها 30 مليون يورو، والتي تسهم في توفير الطاقة النظيفة وتمنع انبعاثات الكربون بمعدل 400 طن سنويًا.
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