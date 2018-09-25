الكهرباء توقع عقد تحديث مركز تحكم منطقة القناة بتكلفة 324 مليون جنيه

عمر سالم

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمى بمنطقة كهرباء القناة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات "ABB سويسرا ـ ABB Arab ـ السويدى T&D" .

تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا التعاقد حوالى 324 مليون جنيه وبمدة تنفيذ تصل إلى (17) شهرا وبتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وصرح وزير الكهرباء، بأن مركز التحكم الإقليمى يقوم بمراقبة أداء الشبكة الكهربائية جهد 66/22ـ11 ك.ف، لمحافظات منطقة كهرباء القناة السبعة وهي "الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية / العاشر من رمضان" وتخدم ما يقرب من 12 مليون مواطن باستخدام أحدث تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شبكات نقل الكهرباء وتقنيات الاتصالات الحديثة باستخدام شبكة من الألياف الضوئية لنقل بيانات المحطات لمركز المراقبة والتحكم.

ويأتى تحديث التحكم الإقليمى لمنطقة كهرباء القناة ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحديث بعض التحكمات الإقليمية القائمة وهى "القاهرة ـ القناة ـ الإسكندرية ـ مصر العليا" وإنشاء تحكمات إقليمية جديدة بكل من "منطقة كهرباء الدلتا ومصر الوسطى".

وأضاف الوزير أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع؛ وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية؛ حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.

من جانبه قال ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB في مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن الشركة لديها خبرة بالسوق المصرى وتتفهم احتياجات مصر من الطاقة وتسعى دائماً أن تكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدي مصرية.