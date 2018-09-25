«قطع الغيار» ملاذ الوكلاء للاستثمار فى القطاع

معرض منفصل لقطع الغيار والنقل11111



أحمد عوض



تشهد الفترة الحالية اتجاه الشركات العاملة فى سوق السيارات إلى الاستثمار فى قطع الغيار، عن طريق الاستحواذ على إحدى الوكالات اﻷوروبية أو التوسع فى التصنيع المحلى، فى ظل الطلب المتزايد على السيارات بمختلف أنواعها، والتحرك الذى تشهده سوق قطع الغيار، بنحو 20 و%25.



يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، اﻷتوبيسات، الشاحنات»، قفزت %38 لتصل إلى 96 ألفا و381 وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 69 ألفا و785 مركبة للفترة المقابلة من العام الماضى؛ حسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».



واعتبر عدد من مسئولى الشركات، أن الاستثمار فى تجارة أو صناعة قطع غيار السيارات، يعتبر ملاذا للشركات لتنشيط دورة رأس المال، وتعظيم الأرباح فى ظل انخفاض الفرص الاستثمارية فى تجارة السيارات، وانخفاض هوامش الربحية وارتفاع حجم التمويل من البنوك، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى الشركات.



وقال محمد النبهان، رئيس مجلس إدارة «كايرو كابيتال»، المتخصصة فى النقل الجماعى، إن شركته فى طريقها إلى إبرام عقد شراكة مع إحدى الشركات المصنعة لقطع غيار السيارات، ومن أبرزها «وينكينج» لإنتاج تيل الفرامل وفلاتر السيارات محليًا.



وأوضح أن الشركة خصصت استثمارات مبدئية 50 مليون جنيه للبدء فى إنتاج قطع الغيار، متوقعًا أن يدخل المشروع حيز التنفيذ خلال 2019.



وأشار إلى أن الاستثمار فى صناعة قطع الغيار تعتبر من الفرص الواعدة فى القطاع، فى ظل العوائق الاستيرادية الحالية وأبرزها طول المدة الزمنية التى تستغرقها عمليات الشحن والتى تتراوح بين 3 و4 شهور، وارتفاع التكلفة الاستيرادية التى تشهدها بنحو 30و%40.



وتابع أن التوسع فى صناعة قطع الغيار، سيساهم فى انخفاض اﻷسعار بنسبة 40 و%50 بالسوق، علاوة على ذلك ستزيد من حجم الطلب على المنتجات المحلية، والحد من انتشار المنتجات المقلدة.



وأكد وليد هاشم، رئيس مجلس إدارة «الهاشمية« لتجارة السيارات، وكلاء سيارات المينى فان «كيوتن«، أن شركته قررت تجميد نشاطها فى تجارة السيارات فى ظل التحديات التى يواجهها من زيادة التكلفة الاستيرادية الناتجة عن فرض مصلحة الجمارك أسعارًا استرشادية على سيارات العلامة الصينية خلال الفترة الماضية.



وكشف أن شركته تدرس الاستحواذ على وكالة لقطع غيار السيارات ذات المنشأ اﻷلمانى، فى ظل الطلب المتزايد على المنتجات اﻷوروبية من قطع الغيار بمختلف أنواعها، مبينًا أن «الهاشمية« فى طريقها لإنهاء الدراسات الخاصة بتحديد الوكالة المزمع طرحها بالسوق خلال شهرين.



وأشار إلى أن الشركة كشفت عن سعيها للتوسع فى قطاعات تجارة قطع غيار السيارات، لتعويض الخسائر الناتجة عن إيقاف دورة رأس المال، وتكدس المخزون من قطع غيار العلامة الصينية «كيوتن«، كاشفا عن حجم خسائر «الهاشمية« 5 ملايين دولار.



يذكر أن مصلحة الجمارك فرضت أسعارًا استرشادية على سيارات المينى فان «الكيوتن« بمقدار 1700 دولار لتصل القيمة الاستيرادية للمركبة الواحدة نحو 5 آلاف و700 دولار.



فى السياق ذاته، قال شلبى غالب، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع غيار السيارات، وكلاء منتجات «DAYCO، وbrembo، وAB BORLY BACK»، إن شركته فى طريقها إلى عقد شراكة مع «brembo» الإيطالية لتصنيع تيل الفرامل محليًا.



وأكد أن شركته قد استعانت بالجانب الإيطالى فى مشروع تصنيع قطع الغيار للاستفادة من كواد الخبرة التى لديها، إضافة إلى إدراج العلامة التجارية الخاصة بها على المنتجات التى سيتم تصنيعها محليًا؛ وهو ما يساهم فى زيادة الفرص التنافسية والمبيعات.



وكشف أن الجانب الإيطالى سيتولى عمليات التصنيع لقطع الغيار، مقابل الاستحواذ على %40 من هوامش أرباح المشروع؛ مؤكدا أن «طيبة لقطع الغيار« ستتحمل تكلفة إنشاء المصنع الجديد، وشراء خطوط الإنتاج، باستثمارات 25 مليون جنيه.



وأشار إلى أن شركته تخطط للبدء فى تصنيع تيل الفرامل لمختلف المركبات مطلع العام المقبل كمرحلة أولى، على أن يتبعها التوسع فى تعبئة الزيوت، إضافة إلى إمكانية تصنيع منتجات أخرى، كاشفا عن أن «طيبة« تستهدف التوسع فى تصدير منتجاتها للدول اﻷفريقية بهدف زيادة المبيعات. وتوقع أن تشهد أسعار قطع الغيار المرتقب تصنيعها انخفاضًا %70 مقارنة بمثيلاتها المستوردة، مضيفًا أن المشروع سيساهم فى زيادة الحصة السوقية للعلامة «brembo» إلى 25% خلال العام المقبل.



ولفت إلى أن سوق قطع الغيار تعانى من عدة أزمات ممثلة فى انخفاض حجم الطلب بنسبة %40 ليصل حجم المبيعات الإجمالية إلى 400 مليون دولار خلال 2017، مقارنة بـ 700 مليون دولار خلال 2016، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة التمويلية من البنوك، وتفاقم ظاهرة انتشار المنتجات المقلدة بالسوق المحلية.





