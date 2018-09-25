«المالية» تخاطب مصنعى السيارات للإفصاح عن أسعار الفئات

خالد سعد مدير شركة بريليانس البافارية



أحمد عوض



قال خالد سعد، القائم بأعمال المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن وزارة المالية خاطبت الرابطة للاطلاع على أسعار السيارات المجمعة محليًا، لمختلف الفئات، والعمل على إصدار فواتير تسعيرية من جانب المصانع؛ بهدف إدراجها داخل منظومة رسوم تراخيص السيارات المصنعة محليًا.



أكد سعد فى تصريح لـ«المال»، أن الرابطة أرسلت منشورًا لوزارة المالية يتضمن أسعار بعض المركبات المجمعة المحلية لمختلف الفئات خلال الفترة الماضية، إلا أن الإدارة العامة للمرور جددت بمذكرة لمصانع السيارات المحلية؛ للاطلاع على أسعار الطرازات اﻷخري.



أشار إلى أن وزارة المالية والإدارة العامة للمرور تسعى لتقنين منظومة الرسوم المحصلة على التراخيص، للسيارات المستوردة والمجمعة محليًا، فى ضوء القرارات التى أصدرت من الحكومة خلال الفترة الماضية.



يذكر أن الحكومة أقرت تعديلات على رسوم تراخيص السيارات لتصل إلى %1 من سعر السيارات؛ التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى، و%1.75 للسيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1630 و2030 سى سى وغيرها من التعديلات.



تابع أن الشركات العاملة فى مجال استيراد السيارات بدأت فى إرسال البيانات المرفقة بالمنشور الجمركى للمرور؛ ليتضمن إجمالى الرسوم الجمركية والضريبية والقيمة الاستيرادية؛ بهدف حصول المستهلكين على التراخيص.



كانت الإدارة العامة للمرور اشترطت على المواطنين تقديم الشهادات الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة، لتحصيل رسوم تراخيص السيارات، ومطابقتها بشهادات الوكلاء.