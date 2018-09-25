طرح مشروعين للصب السائل على 55 ألف متر مربع بميناء الدخيلة

اللواء مدحت عطية 2



■ مدحت عطية: لا نية لتطبيق نظام الفاتورة الشاملة للسفن



السيد فؤاد



تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لطرح مشروعين للصب السائل بمساحة تصل إلى 55 ألف متر مربع بالدخيلة خلال أيام.



قال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن هناك شركات عدة أبدت اهتمامها بمشروعات الصب السائل بالميناء مؤخرا، ليتم طرح المزايدة خلال أيام على الكيانات المتخصصة.



ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتداول بضائع الصب السائل بميناء الإسكندرية، لافتا إلى أنه تمت ترسية مشروع مؤخرا لشركة المهندس لتجارة الكيماويات بميناء الدخيلة والتى ستكون المشروعات المقرر طرحها بجوارها بميناء الدخيلة.



وتعد محطة شركة المهندس بحق انتفاع قدره 15 عاما، وتقع على مساحة 6 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية حوالى 50 مليون جنيه، وبحد أدنى للتداول يبلغ 144 ألف طن سنويًا وبزيادة سنوية %5، وتم الطرح بنظام حق الانتفاعBOT.



كان مجلس ادارة هيئة ميناء الإسكندرية، قد وافق مؤخرا، على بدء إجراءات طرح مساحة 55 ألف متر مربع مقسمة على جزءين لأعمال الصب السائل، مع التأكيد على إلزام المستثمرين بإعداد دراسات الجدوى لتلك المشروعات.



وفى سياق متصل كشف عطية عن عدم وجود نية للهيئة لتطبيق ما يعرف بفاتورة السفن الشاملة الموحدة وذلك لرحلات السفن، والتى طبقتها هيئة ميناء دمياط منذ أيام، مشيرا إلى إلى أن هذا الأمر شأن داخلى لكل ميناء، خاصة أن لكل هيئة طبيعة عمل داخلية تحكمها.



كانت هيئة ميناء دمياط قد طبقت منذ قرابة 10 أيام الفاتورة الشاملة الموحدة والتى تجمع 6 جهات يتم دفع رسوم لها من قبل السفن المتعاملة مع الميناء، وتشمل تلك الجهات قطاع النقل البحرى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومصلحة الجمارك، وشرطة الميناء، وقسم الجوازات بالميناء، بالإضافة الى الحجر الصحى.



من جانبه أشار عبدالعظيم الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط، إلى أن تطبيق الفاتورة الشاملة يأتى تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للموانئ رقم (5/8/3/13) وكذا قرار اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للموانئ فى جلسته المنعقدة فى يونيو الماضى.



وأضاف أن هيئات الموانئ قامت بتوقيع بروتوكول مع الجهات ذات الصلة بتطبيق الفاتورة الشاملة، وكذا قرار لجنة تفعيل القرار الجمهورى رقم (110) لسنة 2000 والتى تضم معظم الجهات العاملة بالميناء.







