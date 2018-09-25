استغناء «الإسكندرية للحاويات» عن إيجار ساحة للعربية للشحن يزيد خسائرها

الإسكندرية للحاويات



المال-خاص



حذر الجهاز المركزي للمحاسبات من استغناء شركة الإسكندرية للحاويات عن استغلال الساحة التابعة للعربية للشحن والتفريغ، والتي كانت تدر ربحا قدره 10 ملايين جنيه سنويا لصالح الأخيرة.



ولفت تقرير الجهاز إلى أن إيرادات النشاط الجاري للشركة العربية للشحن والتفريغ بلغ في العام المالي الماضي 16.4 مليون جنيه، منها %78 من تأجير الساحات، بما يعني أن الشركة ستفقد جزءا كبيرا من إيراداتها خلال الفترة المقبلة.



وعلمت «المال» أن الإسكندرية لتداول الحاويات، أبلغت العربية المتحدة للشحن بعدم استكمال التعاقد الخاص بايجار ساحة الأخيرة والتي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر برصيف 55 بميناء الإسكندرية.



وكانت الشركتان قد اتفقتا على استئجار الإسكندرية للحاويات الساحة لمدة عام بقيمة ايجارية تصل إلى 83 جنيها للمتر شهريا.



وحصلت العربية على تلك الساحة بالاتفاق مع هيئة ميناء الإسكندرية بمقابل رمزي، واعتبرت هيئة الميناء هذا الاجراء بهدف دعم الشركة الحكومية الوحيدة العاملة بالميناء وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتعاني خسائر منذ نهاية 1999.



وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قد طلبت أكثر من مرة، ضرورة استغلال الشركة العربية للأرض، ودفع المبالغ المطلوبة منها وإلا سيتم سحبها وعرضها في مزاد علني.



وخططت العربية منذ عام 2012 لتحويل ساحة رصيف 55 لمستودع تخزين بعض البضائع المتفرغة من الرصيف بواسطة الشركة أو بمعرفة الغير، كما كانت تسعى للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخزين وبصورة عاجلة وتقدمت بهذا المطلب للتصديق عليه من الجمعية العامة التى عقدت مؤخرًا وتمت الموافقة على البند بإضافة النشاط لأعمال الشركة.



كما انتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سياسة الشركة في التكاليف التي تقوم بصرفها مقابل النشاط الجاري، والذي بلغ 16.4 مليون جنيه، بينما بلغت تكاليفها قرابة %31 أي أن نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات نحو %188.



وبلغ صافي خسارة نشاط العربية حتى نهاية العام المالي الماضي 26.8 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر المرحلة قرابة 324.7 مليون جنيه، مستنفدا رأس المال بالكامل البالغ 200 مليون جنيه، وهو ما يتطلب عقد جمعية غير عادية للنظر في استمرار الشركة من عدمه، وذلك اعمالا للمادة 38 من القانون 203 لسن 1991 والمعروف بقانون شركات قطاع الأعمال العام.



وانتقد التقرير استغلال الشركة أصولها المختلفة خاصة من وسائل النقل والشحن والتفريغ، والتي بلغت خلال العام المالي الماضي قرابة 449 مليون جنيه، بنسبة 93.6 من قيمة اصول الشركة، ليصل حجم المعدات العاطلة بالشركة 264 مليون جنيه.



من ناحية أخرى أوضح المحاسبات فى تقرير الشركة للعام المالي الماضي، أن الشركة قامت بتحميل المصروفات 6.5 مليون جنيه قيمة رسوم وتراخيص مزاولة الشركة لنشاطها عن العام المالي الماضي، فيما ان المستحق على الشركة طبقا لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية بلغ 10.8 مليون.



وارجعت الشركة انخفاض الايرادات واستمرار العجز بالموازنة إلى تأثر نشاط الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية من ناحية وانخفاض الكميات الواردة نتيجة ارتفاع رسوم الخدمات وما تبع ذلك من اتجاه المستوردين والمصدرين إلى ميناء دمياط بالنسبة للبضائع العامة.



وكان أحمد البطيخى عضو مجلس ادارة العربية للشحن قد أشار إلى أن هناك أكثر من 40 شركة قطاع خاص تعمل داخل الميناء فى الشحن والتفريغ فى منافسة مع شركته، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لمنع القطاع الخاص من الضغط وحرق الأسعار بما لا يتناسب مع حجم العمل المتاح.