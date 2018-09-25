محافظ مطروح: بدء مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي في أكتوبر

مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا

معتز محمود



أعلن محافظ مطروح مجدي الغرابلي، عن بدء مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، بداية من شهر أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2018، مؤكداً إنتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من كافة استعدادتها لتنفيذ المبادرة، وعمل مسح طبي شامل للكشف عنه، والأمراض المزمنة، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، فضلاً عن تقديم خدمة المتابعة والتقييم من خلال مراكز العلاج والوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظة.



ووجه الغرابلي بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح عمل الحملة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ومديريات الأوقاف والكنيسة لحث الأئمة والخطباء، للتعريف بالحملة عن طريق المساجد والكنائس، والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة وإذاعة مطروح المحلية.



وأكد وكيل وزارة الصحة محسن طه، أن هناك عدد 43 وحدة صحية مشاركة في عملية المسح الطبي على مستوى المحافظة، ومستشفى سيوة المركزي، لافتاً أن الفئة المستهدفة للمواطنين فوق 18 سنة.