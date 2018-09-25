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بورصة وشركات
مطاحن مصر الوسطى تربح 146.9 مليون جنيه خلال عام
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 02:02 م
مطاحن مصر الوسطى 699
أخر الأخبار
مطاحن مصر الوسطى 699
مصطفى طلعت
أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي ارباحها إلى 146.9 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي "2017-2018" مقابل 145.4 مليون في العام المالي السابق.
وذكرت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة تراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار جنيه في العام المالي المذكور، مقابل 3.38 مليار جنيه خلال 2016-2017.
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