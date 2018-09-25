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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطاحن مصر الوسطى تربح 146.9 مليون جنيه خلال عام

مطاحن مصر الوسطى 699
مطاحن مصر الوسطى 699
مطاحن مصر الوسطى 699

مصطفى طلعت

أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي ارباحها إلى 146.9 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي "2017-2018" مقابل 145.4 مليون في العام المالي السابق.

وذكرت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة تراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار جنيه في العام المالي المذكور، مقابل 3.38 مليار جنيه خلال 2016-2017.

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