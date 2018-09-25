هيئة الاستثمار تعرض الفرص المتاحة بالإسكندرية





■ فرع الإسكندرية يضم ممثلى 28 جهة فى مبنى واحد

معتز محمودعرض فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة خلال اجتماع بمقر غرفة التجارة مؤخرا للترويج لتلك الفرص.وخلال اللقاء طرح عدد من المستثمرين والتجار وممثلى الشركات بالإسكندرية بعض المعوقات التى يواجهونها فى ممارسة أنشطتهم على ممثلى فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظة.أكد أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، وجود بعض المشكلات التى تواجه المستثمرين، خاصة فى مجال النقل الدولى والخدمات الملاحية، لافتا إلى وجود مناقشات وجلسات تم عقدها لحل تلك المشكلات لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.وأضاف خلال الاجتماع أن تكلفة النقل الداخلى للحاويات داخل الموانئ مرتفعة جدا، فتصل الى نحو 350 دولارا بميناء الإسكندرية فى الوقت الذى تبلغ فيه تلك التكلفة فى ميناء روتردام الى نحو 40 دولارًا فقط.وشدد صقر على أهمية مدينة الاسكندرية من حيث الاستثمارات كونها تضم نحو %40 من الاستثمارات والصناعة بالبلاد، فضلا عن مينائها التجارى.وعرض بعض التجار والمستثمرين عدة مشكلات، على رأسها البيروقراطية وتعطل إنهاء بعض الأوراق والتراخيص من المحليات، وبعض المشكلات التشريعية القائمة والتى تحول دون التوسع فى عدد من الأنشطة.بدوره أبدى أسامة أبوالمجد، رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، تجاوبه مع المطالب، قائلا: إن كل مشكلات المستثمرين بالإسكندرية من اختصاصه، معتبرا أنها ليست مبادرة شجاعة منه وإنما سياسة الوزارة الحالية.وأضاف خلال اجتماعه بمقر غرفة تجارة الاسكندرية لترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أن الهيئة العامة للاستثمار ترسخ دورها فى منظومة تخصيص الأراضى فى القانون رقم 72 لسنة 2017، لافتا إلى أنه تم بالفعل تخصيص الأراضى الاستثمارية من خلال اللجان المنصوص عليها فى القانون.واعتبر أبوالمجد أن منظومة الأراضى حاليا دقيقة ومنضبطة، وبها تكافؤ فرص، موضحا أن الأراضى فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تختص بها هيئة التنمية الصناعية خاصة عمليتي التخصيص والترخيص.وأكد رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية أن مجمع خدمات الاستثمار يضم ممثلى ٢٨ جهة فى مبنى واحد، لافتا إلى أن الهيئة تتكلف فى سبيل ذلك تكلفة مالية ومعنوية.وتابع: نحن كهيئة استثمار نقوم بدور كبير للمستثمرين، ونتكامل مع جهات أخرى، لافتا إلى أن أبرز الجهات الممثلة بمجمع الخدمات بالإسكندرية هى مكتب التأمينات ومكتب الشهر العقارى والتوثيق والبريد المصرى والرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أنه يتم التعامل مع جميع الممثلين، وأنه يرأس مسئولي تلك الجهات إداريا.وأوضح أبوالمجد أن هناك مندوبا من وزارة السياحة بمقر مركز خدمات المستثمرين، لافتا الى وجود سعى لزيادة الخدمات بمجال السياحة، نظرا للأهمية التى تحظى بها مدينة الإسكندرية بالمجال السياحى.وأشار إلى أهمية دور هيئة التنمية الصناعية فى عمل هيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الأولى أصبحت مؤخرًا معنية بكل الخدمات التحويلية، بعدما أصبحت تصنف كصناعة، ولم تعد تخضع للمحليات كما كان من قبل.ولفت إلى أن من أكبر المشكلات التى تواجه الاستثمار فى الإسكندرية هى ندرة الأراضى المتاحة فى الأنشطة الصناعية، موضحًا أنه عضو هيئة الاستثمار العليا بمحافظة البحيرة وسعى مع المحافظ السابق لنقل الاستثمارات الزيادة بالإسكندرية إلى البحيرة.وأشار أبوالمجد إلى أن هناك ممثلا لمكتب اتصال ديوان عام محافظة البحيرة بالهيئة، نظراً لأن المحافظة تضم مساحات كبيرة يمكن استغلال جزء منها مرفق وبعضها غير مرفق.