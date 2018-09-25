نعيم: تماسك مؤشر البورصة يؤهله إلى 14500 نقطة

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل طفيف في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين، مقابل مبيعات العرب والأجانب.





وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 0.29% ليصل إلى 14241 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.08% ليسجل 688 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% عند مستوى 1753 نقطة.

أسماء السيد:توقعت بحوث شركة "نعيم القابضة" ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في ارتدادة تصحيحية لمستوى 14500 نقطة وقد تمتد نحو مستوى المقاومة 14840 نقطة، وذلك بشرط بقاء المؤشر محافظا على تماسكه أعلى من 14000نقطة.ونصحت في مذكرة حثيثة حصلت "المال" على نسخة منها المستثمرين بأن يستغلوا محاولات الصعود كفرصة للبيع.







