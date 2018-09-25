EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
200 ألف جنيه سعر دقيقة الإعلان على برنامج «أديب»
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 12:01 م
عمرو أديب على إم بي سي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عمرو أديب: فيلم الملاك الإسرائيلي تافه جدا
عمرو أديب يبدأ برنامجه الجديد على إم بي سي مصر بالهجوم على تركيا
عمرو أديب يدعو لسن قانون بمنع المحمول في المدارس
عمرو أديب على إم بي سي
سمية كمال
علمت «المال» أن سعر دقيقة الإعلانات خلال العرض المباشر من برنامج «الحكاية وما فيها» الذى يقدمه عمرو أديب، ويعرض عبر فضائية «mbc مصر» أيام السبت، والأحد، والإثنين، تصل إلى 200 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه فى برنامجه السابق «كل يوم» الذى كان يذاع على فضائية «ontv».
انفردت «المال» مساء الإثنين عبر بوابتها الإلكترونية، بالكشف عن تفاصيل الخريطة الكاملة للباقات الإعلانية المذاعة على الأعمال الدرامية والكوميدية، خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجارى.
ويعتبر برنامج «أديب» الذى بدأ 15 من الشهر الحالى، الأعلى إيرادًا فى قوائم الإعلانات مقارنة ببرنامج «يحدث فى مصر» الذى يقدمه الإعلامى «شريف عامر»، ويعرض من أيام الثلاثاء إلى الجمعة، بسعر 35 ألف جنيه، فى spot خلال البث المباشر، مقابل 20 ألف جنيه لسعر spot فى الإعادة، ويتم حساب سعر الباقة بناء على وحدة قياس «spot» وتبلغ قدرتها 30 ثانية.
تصل تكلفه دقيقة الإعلان خلال الإعادة على برنامج «الحكاية وما فيها» إلى 50 ألف جنيه، وتعتبر شركة «MEMS» المملوكة لمجموعة رجل الأعمال اللبنانى «شويرى» هى الوكيل الإعلانى لشبكة قنوات mbc.
يشار إلى أن «أديب» تعاقد مع قناة «mbc» فى يونيو الماضى بحضور تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، براتب يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا، و500 ألف دولار نسبة عمولة من الإعلانات ومكافآت.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا