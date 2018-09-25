200 ألف جنيه سعر دقيقة الإعلان على برنامج «أديب»

عمرو أديب على إم بي سي



سمية كمال



علمت «المال» أن سعر دقيقة الإعلانات خلال العرض المباشر من برنامج «الحكاية وما فيها» الذى يقدمه عمرو أديب، ويعرض عبر فضائية «mbc مصر» أيام السبت، والأحد، والإثنين، تصل إلى 200 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه فى برنامجه السابق «كل يوم» الذى كان يذاع على فضائية «ontv».



انفردت «المال» مساء الإثنين عبر بوابتها الإلكترونية، بالكشف عن تفاصيل الخريطة الكاملة للباقات الإعلانية المذاعة على الأعمال الدرامية والكوميدية، خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجارى.



ويعتبر برنامج «أديب» الذى بدأ 15 من الشهر الحالى، الأعلى إيرادًا فى قوائم الإعلانات مقارنة ببرنامج «يحدث فى مصر» الذى يقدمه الإعلامى «شريف عامر»، ويعرض من أيام الثلاثاء إلى الجمعة، بسعر 35 ألف جنيه، فى spot خلال البث المباشر، مقابل 20 ألف جنيه لسعر spot فى الإعادة، ويتم حساب سعر الباقة بناء على وحدة قياس «spot» وتبلغ قدرتها 30 ثانية.



تصل تكلفه دقيقة الإعلان خلال الإعادة على برنامج «الحكاية وما فيها» إلى 50 ألف جنيه، وتعتبر شركة «MEMS» المملوكة لمجموعة رجل الأعمال اللبنانى «شويرى» هى الوكيل الإعلانى لشبكة قنوات mbc.



يشار إلى أن «أديب» تعاقد مع قناة «mbc» فى يونيو الماضى بحضور تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، براتب يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا، و500 ألف دولار نسبة عمولة من الإعلانات ومكافآت.