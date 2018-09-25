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اقتصاد وأسواق
%5.59 ارتفاع الرقم القياسى للصناعات التحويلية خلال يوليو 2018
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:53 ص
جهاز الإحصاء
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جهاز الإحصاء
المال ـ خاص:
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يوليو 2018.
وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 122.33 خلال شهر يوليو 2018 (أولـي) مقابل 115.85 خلال شهر يونيو 2018 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 5.59٪، وذلك بسبب زيادة الإنتاج في أغلب الأنشطة الاقتصادية استعدادا لعيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد.
• بلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 196.57 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018، وبلغ 163.35 بارتفاع قدره 20.34٪، وذلك بسبب زيادة إنتاج الملابس الجاهزة استعدادا لموسم العيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.
• بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 127.90 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018، حيث بلغ 105.73 بارتفاع قدره 20.97% بسبب زيادة العقود الموقعة.
• بلغ الرقم القياسي في صناعة المنسوجات 79.10 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 114.99 بانخفاض قدره 31.21% بسبب التوقف المؤقت لبعض خطوط الإنتاج.
بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 230.09 خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2018 حيث بلغ 296.10 بانخفاض قدره 22.29٪، وذلك بسبب الانتهاء من تسليم العقود السابقة وبداية عقود جديد.
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