EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
قطاع التأمين يطلق حملة لتنمية الوعى بين أصحاب المشروعات الصغيرة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:49 ص
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السماح للوسطاء الأفراد بترويج وثائق التأمين إلكترونيا
مطالبات بتطوير وثائق التأمين الهندسى لتغطية اختراق شبكات المعلومات
15 % انخفاضا فى إلغاءات وثائق التأمين حتى نهاية فبراير الماضي
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الشاذلى جمعة
أطلق الاتحاد المصرى للتأمين، أمس الاثنين، حملة إعلانية لتنمية الوعى التأمينى فى وسائل الإعلام المختلفة تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، تستهدف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لشركة «gig« للتأمين أن الحملة تتضمن 5000 فقرة إعلانية بفواصل خلال البرامج المختلفة.
وأوضح الزهيرى أن الحملة سوف تركز على فرعين تأمينيين من فروع التأمين وهما التأمين متناهى الصغر بنشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، وكذلك التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه تم إعداد 4 أفلام تسجيلية خاصة بتلك الحملة.
وأوضح أن الحملة تستهدف زيادة نسبة الوعى التأمينى بين الجمهور المصرى عن أهمية التأمين فى حياتهم، وكذلك الخدمات التى يوفرها القطاع وشركاته وأنواعه، بجانب قدرة النشاط على حماية أصول ومشروعات العملاء سواء المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر ضد الأخطار المختلفة التى قد تحدث لها مثل أخطار الحريق والسطو وغيرهما، فضلا عن مساعدة العملاء فى الحصول على قروض بنكية لتنمية مشروعاتهم.
وتتولى شركة «إيه بى بارتنرز» للدعاية والإعلان إدارة الحملة الإعلانية بعد وقوع الاختيار عليها عقب المنافسة مع شركتى نوران وآد إليفين للدعاية والإعلان خلال الفترة الماضية، فيما تبلغ تكلفتها ملايين جنيه يتم تمويلها من ميزانية الاتحاد المصرى للتأمين وشركاته.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا