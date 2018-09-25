قطاع التأمين يطلق حملة لتنمية الوعى بين أصحاب المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة



الشاذلى جمعة



أطلق الاتحاد المصرى للتأمين، أمس الاثنين، حملة إعلانية لتنمية الوعى التأمينى فى وسائل الإعلام المختلفة تستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، تستهدف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لشركة «gig« للتأمين أن الحملة تتضمن 5000 فقرة إعلانية بفواصل خلال البرامج المختلفة.



وأوضح الزهيرى أن الحملة سوف تركز على فرعين تأمينيين من فروع التأمين وهما التأمين متناهى الصغر بنشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، وكذلك التأمين على المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه تم إعداد 4 أفلام تسجيلية خاصة بتلك الحملة.



وأوضح أن الحملة تستهدف زيادة نسبة الوعى التأمينى بين الجمهور المصرى عن أهمية التأمين فى حياتهم، وكذلك الخدمات التى يوفرها القطاع وشركاته وأنواعه، بجانب قدرة النشاط على حماية أصول ومشروعات العملاء سواء المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر ضد الأخطار المختلفة التى قد تحدث لها مثل أخطار الحريق والسطو وغيرهما، فضلا عن مساعدة العملاء فى الحصول على قروض بنكية لتنمية مشروعاتهم.



وتتولى شركة «إيه بى بارتنرز» للدعاية والإعلان إدارة الحملة الإعلانية بعد وقوع الاختيار عليها عقب المنافسة مع شركتى نوران وآد إليفين للدعاية والإعلان خلال الفترة الماضية، فيما تبلغ تكلفتها ملايين جنيه يتم تمويلها من ميزانية الاتحاد المصرى للتأمين وشركاته.