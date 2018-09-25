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سيــارات

بروتون تستهدف بيع 1000 سيارة محلياً بنهاية 2018

3 طرازات من بروتون
3 طرازات من بروتون
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بروتون تستهدف بيع 1000 سيارة محلياً بنهاية 2018
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وصول الدفعة الأولى لميناء الإسكندرية بداية أكتوبر بعد غياب 3 سنوات

شريف عيسى

تخطط بروتون العالمية لبيع 1000 سيارة فى السوق المصرى بنهاية العام الجارى بعد أن أعلنت عن بدء عمليات تصدير طرازاتها للسوق المصرى، وفقًا للتصريحات التى أدلى بها داتو راجديف محمد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروتون.

وكشف محمد عن طلب مجموعة عز العرب، وكلاء سيارات فولفو وستروين وجيب وبروتون، شحنة اضافية من طرازات العلامة التجارية بإجمالى 280 سيارة، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتستعد مجموعة عز العرب، وكلاء سيارات بروتون الماليزية فى مصر، لاستقبال الدفعة الأولى من طرازات العلامة التجارية بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات بإجمالى 225 سيارة، من منفذ الأسكندرية الجمركى فى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال الموقع الرسمى لبرتون العالمية أن بمجرد وصول الدفعة الأولى من السيارات ستبدأ مجموعة عز العرب فى بيعها عبر صالات عرضه السبعة، وموزعيها المعتمدين.

وأشار تقرير الشركة إلى أن خر دفعة وصلت للسوق المحلى منذ ما يقرب من 3 سنوات، والتى كانت فى ديسمبر من 2015، والتى بلغت إجماليها 320 سيارة، من طرازات جينى 2، بيرسونا.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الصرف وقرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف جعل من الصعب استمرار عمليات بروتون فى السوق المحلى، خاصة بعد أن باتت أسعارها غير قادرة على المنافسة.

وذكر التقرير أن تحالف بروتون مع جيلى سمح للشركة بإعادة عمليات التصدير للسوق المصرية، وعدد من الدول العالمية بعد أن تمكنت من إحداث تطوير كبير فى 3 موديلات تقوم الشركة حاليًا على انتاجها.

وأكد التقرير أن استئناف مبيعات بروتون فى مصر سيدفع عز العرب لإجراء تحديثات بثلاث صالات عرض تكون مصممة وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل شركة بروتون العالمية.

وذكرت الشركة إلى جانب أهداف الشركة فى نمو مبيعاتها حول العالم عبر التصدير، فإنها تولى اهتمامًا خاصًا بإكتشاف إمكانيات التجميع المحلى فى البلدان، بهدف إقامة محاور إقليمية تصديرية، بهدف تقديم طرازات العلامة التجارية فى العديد من الدول العالمية.

وتجدر الإشارة إلى انه فى عام 2004 أعلنت مجموعة عز العرب عن استحواذها على العلامة التجارية بروتون، وعلى مدار الأربعة عشر عامًا تمكنت من بيع 13 ألف سيارة بالسوق المصرى، وفقًا لما ورد بتقرير الشركة العالمية.




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