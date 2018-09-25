كريستين لاجارد: تعافى الاقتصاد المصرى يعد الأعلى فى الشرق الأوسط

كريستين لاجارد



■ الاتفاق على أهمية استثمار الإنجازات لإحراز تقدم فى الإصلاحات الهيكلية



سمر السيد



قالت كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى يبدى دلائل قوية على التعافى كما أصبح النمو الاقتصادى فيها من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط، وأكدت مجدداً التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها.



جاء ذلك عقب لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، مشيرةً إلى أنها ناقشت معه ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى.



أضافت فى البيان الصحفى الصادر عن الصندوق أن الاتفاق على أهمية استثمار إنجازات مصر على صعيد الاقتصاد الكلى لإحراز تقدم فى الإصلاحات الهيكلية التى حددتها السلطات، وتابعت: الإصلاحات تساهم فى تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواء لجميع الفئات ما يساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.



أكد فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة القاهرة لـ«المال»، على أهمية تلك المقابلة للتأكد من اتجاه الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة حالياً بدعم من صندوق النقد الذى يعتبر أكبر مؤسسة نقدية مالية فى العالم.



أضاف أن إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصرى مهم لطمأنة الأوساط النقدية والمالية، ووكالات التصنيف، فى ظل ما تتعرض له الأسواق الناشئة من اضطرابات وضغوط حالية، على عملاتها بدرجة تؤدى لخروج جماعى من صناديق التحوط الخاصة بها، الأمر الذى يؤدى لحدوث أزمة عالمية.



تابع: «تعتبر مصر من الأسواق الناشئة، وهناك حديث بشأن أن هناك ضغوط على الجنيه المصرى، مشيراً إلى أن تحسن الإيرادات من قطاعات كالسياحة وتحويلات العاملين من الخارج وغيرها تعوض أى خروج من صناديق التحوط الأجنبية التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومية».



ونالت مصر تقييماً قوياً فى ثالث مراجعة أجراها صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمعلنة نتائجها 12 يوليو الماضى، وأعلن الصندوق أنه حافظ على النظرة الإيجابية للاقتصاد، وأن البرنامج الذى تطبقه الحكومة أدى لتحقيق تحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، مشيراً إلى أن عجز الحساب الجارى انخفض بشكل حاد مدعوماً بانتعاش السياحة والنمو القوى فى التحويلات النقدية، كما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار نهاية مايو الماضى.